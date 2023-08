/FOTO/ Benešovská, Pražská a Jílovská ulice a také Čakovice, Podělusy a v budoucnu i Krusičany. To jsou týnecké ulice a místní části, kde radnice nechala či nechá nainstalovat ukazatele rychlosti a radary. Jejich účelem je odradit řidiče od bezohledné jízdy nad povoleným rychlostním limitem. A těm, kteří mají příliš těžkou nohu na plynu, uštědřit pokutu za dopravní přestupek.

Ukazatel rychlosti v Podělusech. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Ve městě jsou u silnic dva druhy zařízení. Ukazatele rychlosti, které jsme nakoupili za půl milionu korun a také radar, který změří rychlost, vyfotí a v případě překročení povolené rychlosti předá informaci k vyřízení přestupku,“ vysvětlil týnecký starosta Martin Kadrnožka. Radar, který hlásí tamní městské policii přestupek, je momentálně v Benešovské ulici. Jak starosta potvrdil, radar už je v provozu, ale zatím není kalibrovaný. Proto jeho informacemi nelze operovat při udělování pokuty. „Kalibrace zařízení se uskuteční na konci července a od 1. srpna už bude radar plnit svou funkci,“ potvrdil starosta a přiznal, že ve městě bude pouze jediné takové aktivní zařízení a zbytek radarů budou atrapy.

Stěhování jednou za rok

Ani to ale neznamená, že na jiných místech města není možné dostat pokutu za rychlou jízdu. Týnecká radnice totiž počítá s tím, že pravý radar bude nasazovat podle potřeby i v jiných částech města. Přestěhování zařízení si však vyžádá opětovnou kalibraci na podmínky nového místa. A to není zadarmo, proto se dá předpokládat, že přesun radaru se nebude odehrávat příliš často. Jak Martin Kadrnožka potvrdil, stane se tak nejspíš jedenkrát do roka. I to ale má svá pravidla. Zdroj: Jan Lakomý„Ukazatele rychlosti i radary mohou být umístěné pouze tam, kde to schválí Policie ČR. Ta říká, že nejdříve se v inkriminovaném místě musejí udělat opatření, která zklidní dopravu a teprve potom, když to nepomůže, je možné nasazovat radary,“ připomněl Martin Kadrnožka. Tři první schválila policie v Benešovské a Pražské ulici a také Podělusech. Příští rok město počítá s nasazením radarů i v Jílovské ulici a nejspíš i na dvou místech v Čakovicích – směrem na Babice, kde nyní vzniká středový ostrůvek a chodník a také na průjezdu obcí směrem na Kamenici. Ukazatele rychlosti dokážou zaznamenat rychlost jízdy i počet vozidel, která místem projíždějí. Díky tomu pak bude snazší rozhodnout, kde ostrý radar nasadit. Samotný přestupek zpracují týnečtí strážníci, kteří údaje zašlou na přestupkové oddělení Městského úřadu Benešov.

Benešov přispěje na provoz radaru

„S Benešovem uzavřeme smlouvu, kdy od něj budeme získávat finanční dar na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy. Jeho výše bude odvislá od výše vybraných pokut,“ míní týnecký starosta a doufá, že dar Benešova alespoň uhradí náklady na provoz radaru, který má Týnce pronajatý za třicet tisíc korun měsíčně a ještě mu zbyde na budování dalších opatření ke zklidnění dopravy třeba i tam, kde je to těžko řešitelné. K takovým patří podle starosty například cesta od Brodců do Pecerad. „Chodník tam postavit nelze, proto nezbývá než tam vybudovat středový ostrůvek nebo vjezdovou bránu jako v Čakovicích,“ dodal Martin Kadrnožka.

Radary, které mají za úkol brzdit „rychlíky“ nebo trestat jejich nekázeň nejsou však jen v Týnci. V současnosti Benešov vyřizuje přestupky v dopravě zjištěné radary v Soběhrdech, Kozmicích, Chlístově, Křemení, Jírovicích, Bystřici, Dojetřicích, úseku silnice I/3 v Tužince nebo vlastní Čechově ulici. Také proto má Benešov pravidla pro přesun peněz do místa radaru nastavena jinak, než předpokládá týnecký starosta. Tedy ne jako procenta z vybraných peněz, ale pevně danou částkou. Dá se proto předpokládat, že ani v případě Týnce Benešov neudělá výjimku. „Na přestupkovém oddělení máme hodně práce k vyřízení, přesto jsme připraveni zpracovávat i přestupky z Týnce,“ ujistila tajemnice benešovské radnice Magda Zacharieva. „Podle zákona jsou sice pokuty příjmem města Benešova, ale i Týnci budeme posílat určitou částku. Jakou, zatím není upřesněno,“ dodala tajemnice.