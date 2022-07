Řada nájemníků - odběratelů tepla v Benešově ještě nezvýšila své měsíční zálohy

I když dodavatel tepla a teplé vody do benešovských obecních bytů zvýšil cenu už na začátku roku a vyzval nájemníky ke zvýšení záloh do 31. března, řada z nich, zejména těch z domů s pečovatelskou službou, to dosud neudělala. Právě proto Městská tepelná zařízení (MTZ) Benešov znovu vyzývají nájemníky, aby tak co nejdříve učinili.

Výměníková stanice v Čechově ulici v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner