Pyšelskému dětskému hřišti místní pomohli penězi i prací

/FOTOGALERIE/ Když se nápady místních spojí s jejich elánem i ochotou, podaří se tyto plány také uskutečnit. Naznačují to slova regionálního manažera komunikace Skupiny ČEZ Oty Schneppa, který upozornil na to, co se podařilo v Pyšelích na Benešovsku. Od víkendu tam slouží nově vybudované dětské hřiště. „Je společným dílem tamních obyvatel a města,“ připomněl.

Na dětském hřišti v Pyšelích. | Foto: ČEZ/Ota Schnepp

Sám se o jeho výstavbu zajímal proto, že k proměně plánů ve skutečnost pomohl i 140tisícový příspěvek Nadace ČEZ. Především je však třeba ocenit, že nové hřiště pro nejmenší, které vyrostlo u rybníka Prádlo, je společným dílem města a rodičů pyšelských dětí, zdůraznil Schnepp. Oceňuje finanční spoluúčast místních obyvatel, včetně rodin s malými dětmi. „Mnozí přiložili i ruce k dílu,“ upozornil. Slovy chvály nešetří ani starostka Štěpánka Bednářová (za STAN). „Ráda bych za všechny vyzdvihla Matěje Stránského, který se ujal celé organizace a realizace projektu,“ připomněla při slavnostním odemykání vstupní branky. V Pyšelích vzplál dům od terária s hadem Přečíst článek › Jedním dechem však zdůraznila, že poděkování patří všem místním, kteří pomohli. „Ať již prostřednictvím finančního daru nebo prací v rámci dobrovolných brigád během terénních úprav, při navážení dopadového materiálu, když se stavěl plot, připravovaly se montáže laviček či se budoval nový spojovací chodník a dosazovala u něj alej,“ zavzpomínala, jak společné dílo vznikalo. Tři „hřišťátka“ u místních mateřských škol tedy doplňuje i jedno veřejné, které obci zatím chybělo, připomněla starostka. „Obecní pozemek u rybníka Prádlo se nám zdál ideální. Už jen proto, že ho rodiče s dětmi během svých vycházek po okolí často míjejí,“ poznamenala. S tím, že Pyšely jsou sice městem, nicméně charakter mají spíš vesnický – jak vzhledem ke své poloze, tak k zástavbě. A také s ohledem na to, že místní se navzájem znají a jsou schopni se domluvit a pomoci. Bednářová chválí, že jakmile se spoluobčané dozvěděli, co se chystá, sami přicházeli s nabídkou pomoci. Slova, že nové hřiště pro nejmenší je společným dílem města a rodičů pyšelských dětí, tak rozhodně nejsou přeháněním. „Řada z nich přispěla finančně a také prací. Prakticky díky jejich finančním darům a získanému grantu od Nadace ČEZ jsme mohli pořídit veškeré herní prvky. Pomohly nám i místní společnosti a spolky, takže potřebných více než půl milionu korun na hřiště a úpravu okolí jsme dali dohromady,“ uvedla Bednářová. PŘED 10 LETY: Bludičky natáčela režisérka Irena Pavlásková v Pyšelích a Benešově Přečíst článek › Takový model spolupráce při budovní Oranžového hřiště se zapojením místních se náramně zamlouvá i ředitelce Nadace ČEZ Michaele Zikové. „Místní realizaci hřiště pro nejmenší děti opravdu vzali za svou,“ pochválila potěšující přístup Pyšelských. Starostka dále upozornila, že místní děti mají nově k dispozici dvě houpačky, čtyři houpadla na pérech, domek se skluzavkou a lezeckou ministěnou – a ještě univerzální domek s počítadlem. „Ten může holčičkám například posloužit jako kuchyňka či na klasické hrátky s panenkami. Klučinové ho mohou pro změnu přeměnit třeba v nedobytný hrad nebo bunkr,“ míní Bednářová, že se tahle stavba bude v dětské fantazii proměňovat v útočiště různého druhu i zaměření.

