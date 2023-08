/FOTO, VIDEO/ Unikátní dvousportoviště, dráhy pumptrackové a skateparku, vzniklo ve vlašimském sportovním areálu Na Lukách. Novostavbě ustoupil starý skatepark, který už nevyhovoval potřebám sportovců, a ani jeho technický stav nebyl po letech používání nejlepší.

Slavnostní otevření vlašimského pump parku | Video: Zdeněk Kellner

Slavnostní otevření pump parku posvětili profesionální sportovci v čele s bratry Liborem a Filipem Podmolovými. Libor, mistr světa ve freestyle motocrossu, je navíc obyvatelem vlašimské části Znosim a je i městský zastupitel. „Jsem z toho nadšený, vypadá to krásně,“ chválil. Podobně nadšený byl také teprve třináctiletý Vlašimák Vojtěch Sláma, který už na výbornou ovládá své kolo BMX. „Mám z toho radost, že už konečně budu mít kde trénovat a zlepšovat se. Jako malý jsem jezdil na koloběžce na původním skateparku, ale ten byl už v hodně špatném stavu. Teď už se šest let věnuji BMX,“ dodal. Spokojený je ostatně i starosta Vlašimi Luděk Jeništa, který připomněl, že se ohledně sportoviště naučil také nový termín. „Teď už vím, že se takovému spojenému areálu říká pump park,“ zasmál se s tím, že za jeho výstavbu zaplatila Vlašim necelých pět a půl milionu korun.

Pump park ve Vlašimi otevřela show bratrů Podmolových:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Vlašimská pumptracková dráha měří zhruba 150 metrů a kromě velkého okruhu pro zkušené má uvnitř menší a výrazně jednodušší prstenec pro malé a začínající jezdce. „Velký okruh je určený zejména pro jezdce na kolech,“ upozornil Luděk Janko, ředitel Sportovních zařízení města Vlašimi a připomněl, že hned vedle zmiňovaného dvousportoviště vyrostla trochu skromnější, ale pěkná workoutová posilovna zkonstruovaná z kovových nerezových trubek a hranolů. „Unikátní v České republice je toto sportoviště tím, že z pumptracku nemusí uživatel nikam přejíždět a plynule může navázat v části skateové,“ upozornil.

Větší než u sousedů

Na první pohled je vlašimský pumptrack proti tomu staršímu benešovskému, který si nejen místní uživatelé také velmi chválí, plochou o poznání větší. A také disponuje extrémnějšími houpáky a klopenkami. „Na dráze v Benešově jsem nikdy nebyl, ale samozřejmě jsme chtěli mít větší,“ zasmál se trochu furiantsky v kontextu letité rivality Benešova a Vlašimi starosta, ale naprosto vážně pak vysvětlil, že vlašimská dráha jen maximálně využívá volný prostor, který nabídlo sousedství plaveckého, atletického a zimního stadionu.

Z otevření vlašimského pump parku.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Otevření nového sportoviště měli v režii ti, kteří své sportovní náčiní ovládají takřka dokonale. Dopolední workshop vedl stavitel Tomáš Kudrnáč, mistr republiky v bikrosu. Vrcholovým sportovcem byl kdysi také Luděk Jeništa. Juniorský mistr republiky ve stolním tenise rád jezdí na kole. „Rád bych si dráhu vyzkoušel, ale nevím, jestli tu úplně nejtěžší trasu. Tam to už fakt není sranda. Po profesionálech pojede vlašimská mládež a trošku se obávám, aby jejich jízda neskončila asfaltovým lišejem,“ dodal.

Slavnostní otevření vlašimského pump parku:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Podle Luďka Janka je areál určený zejména pro cyklisty, skateboardisty, a jezdce na inlinech. Vyjádřil ale trochu obavu z poškozování asfaltové dráhy přičiněním jízdy na akrobatických koloběžkách. Jejich uživatelé by svým náčiním s malými kolečky na krátkým rozvorem mohli dřít ostré asfaltové hrany pumptracku spodkem náčiní. „Uvidíme, zkušení koloběžkaři hranu bezpochyby přeskočí, jiné to ale může být u těch začínajících. Věřím, že se to časem vytříbí,“ dodal vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Dovádění na sportovišti bude na vlastní nebezpečí každého z uživatelů. Prozatím bude volně přístupné v době otevření areálu. Pokud by se projevily nějaké problémy počítá zřizovatel sportoviště i s dodatečnou úpravou režimu. Více informací a aktuální provozní dobu najdete ZDE.