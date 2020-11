Patří mezi ně i ti z Dolních Kralovic. Na letošní podzim se hodně těšili. Zatímco jinde v Československu v uplynulých desetiletích základní školy zavírali a rušili, tam naopak jedna nová vznikla. Od té doby, uplynulo přesně 50 let. Škola tam oficiálně funguje od 1. září 1970.

Důvodem výstavby školy přitom nebylo nějaké osvícenství úřadů, ale ryzí pragmatismus. Se starou základní školou zmizela pod hladinou švihovské přehrady i sama obec. Proto bylo potřeba vybudovat sídlo na jiném místě a s ním také školu i pro žáky ze širokého okolí.

„Připomínkou půlstoletí existence naší školy měl být v sobotu 26. září slavnostní Den otevřených dveří,“ připomněla plány organizátorů oslav současná ředitelka Základní školy a a Mateřské školy Dolní Kralovice Julie Adamcová. „Bohužel jsme slavnost kvůli koronaviru museli odložit na neurčito,“ dodala.

Samotné začátky fungování nové školy nebyly jednoduché. Velkoryse projektované objekty měly široké chodby a na svou dobu nezvykle velká okna. Všude kolem v té době panoval čilý stavební ruch při vzniku nových Dolních Kralovic a budování neskončilo v samotné škole.

„Řada stavebních prací ještě nebyla dokončena, proto zůstala škola v září ještě jeden týden zavřená. Děti měly radost, my s rodiči jsme pomáhali s úklidem tříd a chodeb,“ vzpomíná učitel na penzi Ladislav Vrkoslav. Připomněl, že okolí školy upravovali kantoři společně s rodiči a vytvořili tam dokonce i skleník. Ještě před rokem 1989 mel pedagogický sbor skoro stejně mužů jako žen.

Hned první školní rok přijel zbrusu nové místo na mapě republiky navštívit i tehdejší prezident ČSSR Ludvík Svoboda. Nejvíc ho zaujal tělocvik. Když viděl, v jakých provizorních podmínkách se hodiny tělesné výchovy odehrává, slíbil, že do roka bude nová tělocvična. To se nakonec také stalo. Na palubovce se vedle žáků střídali až do osmdesátých let tanečníci při plesech, ve škole se konaly i svatby. Teprve od dostavby kulturního domu už hala patří pouze žákům a sportovcům.

Přestože pokles dětí postihl i dolnokralovickou základku, o výjimku kvůli malému počtu žáků žádat nemusí.

„Dnes máme 190 žáků základní a 68 žáků mateřské školy a 50 učitelů a nepedagogických pracovníků. Na to, že jsme venkovská škola nabízíme hodně širokou škálu všech aktivit - kroužky, kurzy lyžování, bruslení a plavání a je u nás i detašované pracoviště Základní umělecké školy,“ dodala ředitelka Julie Adamcová.