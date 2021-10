Doslova fronta na hlasování se před 14 hodinou vytvořila před volební místností osmého benešovského okrsku umístěného v přízemní třídě ZŠ Na Karlově. „Pouštěli jsme voliče do místnosti po jednom, proto si museli chvilku počkat,“ popsala jedna z komisařek situaci, která se zanedlouho zlepšila.

V Bukovanech byli lidé zvyklí dlouhá léta volit v sále hasičské zbrojnice. Na dveřích ale tentokrát ti předem neinformovaní našli jen dva papíry formátu A4 s výmluvným vzkazem: Nová volební místnost je v klubovně obecního bytového domu čp. 142 (zelená fasáda). Na druhém papíře byl pro ilustraci ofocen plánek z katastrální mapy s vyznačením uvedeného domu. „Přestěhovali jsme se proto, že v hasičárně byla volební místnost v prvním patře a voliči tam museli vystoupat po schodech. Tady je místnost bezbariérová,“ vysvětlila bukovanská volební komisařka.

Zatímco v ostatních volebních místnostech hlásili v průběhu prvního dne hlasování komisaři poměrně vysokou volební účast, ti v benešovském prvním volebním okrsku umístěném ve školní jídelně Na Karlově konstatovali účast nízkou. „To je zapříčiněno tím, že na seznamu voličů s 842 jmény je zapsána také řada lidí s trvalým pobytem na adrese Masarykovo náměstí čp. 100, což je radnice,“ vysvětlil komisař. A kolik stálých obyvatel benešovská radnice v současnosti má? Téměř 500.

Když to nešlo u táty, tak to zkusí u mámy. Právě tak zkoušejí obejít zákazy svých rodičů malé děti. Ke stejné taktice se kvůli volbám přiklonit také jeden ze seniorů. Komisaři, kteří do „jeho“ domu s pečovatelskou službou přinesli přenosnou volební schránku mu kvůli absenci občanského průkazu i potvrzení o jeho ztrátě, ale také neexistenci cestovního pasu, volit neumožnili. Muž se s tím však nesmířil a přišel osobně do volební místnosti. Komisaře ale ani tam neobměkčil a voleb se proto tentokrát nezúčastnil.

Žádné velké přešlapy se během prvního volebního dne v Benešově neodehrály. Ve volební místnosti čtvrtého okrsku si ale například jedna z voliček omítla i přes výzvu nasadit ochrannou roušku. „Samozřejmě jsme ji nechali odvolit, ale po jejím odchodu jsme místnost na chvíli zavřeli a dezinfikovali jí,“ popsala proceduru Helena Kynčlová, předsedkyně volební komise 4. volebního okrsku umístěného v Domě dětí a mládeže Benešov.