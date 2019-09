/FOTOGALERIE/ Letošní začátek školního roku doprovázel ve Voticích vytrvalý déšť. Prvňáčci ale i přesto neztratili svůj entuziasmus a slavnostně oblečeni zasedli poprvé do školních lavic. Tam již měli připravené nové sešity, barvičky i učebnice, které si zvědavě prohlíželi při čekání na slavnostní zahájení vstupu do vzdělávacího procesu jejich třídní učitelkou.

Ani přes prázdniny se ve škole nezahálelo. „V rámci zvelebování školy jsme opravili znovu chodby, udělali jsme jim tam herní prostor, rozšířili jsme prostory pro první třídy, které jsme i nově vymalovali, koupila se nová interaktivní tabule, nová klasická psací tabule do první C, protože ta nám letos přibyla, máme poprvé tři třídy. Co se týče samotného vyučování, tak jsme posílili jednou hodinou matematiky a ubrali jsme jednu hodinu českého jazyka, takže je 8 hodin českého jazyka a 5 hodin matematiky. Jinak se neměnilo nic, zůstává výuka angličtiny od první třídy, matematika Hejného a genetická metoda v českém jazyce,“ uvedla ředitelka Základní školy ve Voticích Marcela Kratochvílová, která jim popřála vše nejlepší k nové životní etapě. K žákům prvních tříd měl přímluvu také starosta města Votice Jiří Slavík, který kromě jiného zdůraznil, že důležitější než mít samé jedničky, je schopnost uspět v reálném životě a vyrůst v zodpovědného a kvalitního člověka.