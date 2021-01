První očkování proti covidu-19 proběhlo bez komplikací

/FOTOGALERIE/ Jedním z prvních, kdo očkování podstoupil, byl ve čtvrtek 31. prosince Marek Štěpán, lékař ARO benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie. „Očkování to bylo úplně normální, třeba jako proti chřipce,“ sdělil mladý lékař své první dojmy poté, co se z ordinace vrátil zpátky do čekárny.

Jedním z prvních oočkovaných zdravotníků v Benešově byl lékař ARO Marek Štěpán. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Tam spořádaně půl hodiny čekal, stejně jako ostatní oočkovaní, jestli jeho tělo nezasáhne nečekaná alergická reakce. Právě tak by mělo probíhat i kterékoli jiné očkování. „To, že jsme první v kraji, není podstatné, důležitější a pozitivní je, že možnost chránit se před nákazou tady je. To je velkým přínosem pro zdravotníky, pacienty i celou populaci,“ sdělil Marek Štěpán s tím, že se neobává, že by mu vakcína mohla způsobit nějaké komplikace. „Látka má moji důvěru, a také proto tady dnes jsem,“ dodal. Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové půjde do všech nemocnic zřizovaných Středočeským krajem zhruba 195 dávek. „Odtud dál budou očkováni i zdravotníci z jiných nemocnic,“ uvedla hejtmanka. V Benešově už se očkuje proti covidu. Právě odtud vakcína zamíří dál Přečíst článek › Středočeský kraj v souvislosti s očekávanými pravidelnými dodávkami vakcín připravuje od ledna příštího roku také manuál, který zajistí organizaci očkování na celém území regionu v souladu s národní strategií. Podle Markéty Bláhové, pneumoložky a ředitelky pro lékařské obory benešovské nemocnice a nyní také koordinátorky očkovacího centra, proběhl první den očkování bez komplikací. „V pilotním dni, kdy jsme se museli seznamovat s programem a tak dále, jsme během hodiny zvládli naočkovat osmnáct lidí, což je skvělé. Počítáme, že v první fázi bychom zvládli naočkovat sto lidí za den. Uvidíme, kolik vakcín dostaneme,“ uvedla lékařka.



„Limitováni jsme také personálně a jsem velmi ráda, že se dnes nabídlo i několik lékařů, třeba i mimo naše zdravotnické zařízení, kteří chtějí s prací v očkovacím centru pomoci. Děkuji například emeritnímu primáři z oddělení ARO Stanislavu Maršíkovi a také praktickému lékaři Pavolu Kačengovi, který je i lékařem záchranné služby,“ dodala pneumoložka.

