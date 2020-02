První liga se do strategie sportu v Benešově nevešla

Možnosti sportovního vyžití ve městě s výhledem do roku 2030 sestavila benešovská radnice. Všechno podstatné, co by se mělo změnit v oblasti sportovního vyžití obyvatel, proto zařadila do dokumentu nazvaného Strategie rozvoje sportu. Ten je součástí obdobné, ale mnohem širší zprávy - Strategie rozvoje města.

Ilustrační foto. | Foto: SK Benešov/Josef Štěpán

„Materiál má čtyřicet stránek a je to především jakási analýza současného stavu s výhledem do dalších let,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Zahradníček, v jehož gesci je nejen kultura, ale právě také sport ve městě. Dokument popisuje například počet sportovišť, jejich současný stav i situaci, která se týká počtu sportovních klubů a jejich členů. „Hlásíme se jím ke strategiím státu a Středočeského kraje,“ vysvětlila tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva. Rekonstrukci a rozšiřování Husovy ulice asi 'odnesou' mladé hlohy Přečíst článek › Pro některé Benešáky může zprav dokonce zklamáním. Materiál se totiž ani nezmiňuje o případném návratu benešovského fotbalu na české výsluní. „Výkonnostní cíle klubů materiál nezohledňuje,“ doplnil Zdeněk Zahradníček. S návratem do 1. ligy, byť horizontu dekády, nepočítá ani předseda Sportovního klubu Benešov Tomáš Novák. „Nedáváme si nereálné cíle,“ řekl s úsměvem. Víte, jak dobře utratit 400 tisíc? Kraj čeká na návrhy Přečíst článek ›

