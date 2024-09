Kolik lidí s volebním právem z Benešovska zajímá složení nového krajského zastupitelstva? A kolik potenciálních nebo už „zaběhlých“ politiků z Benešovska voliči do zasedačky krajského úřadu v pražské Zborovské ulici poslali?

To jsou otázky, na něž budeme už brzy znát odpovědi. Jisté je, že sbor krajských zastupitelů co do počtu nedozná změn. Zvolených bude znovu 65. Právě z nich potom vzejde také nová hejtmanka či hejtman.

Určitě jí nebude Jaroslava Pokorná Jermanová, která je už europoslankyní a souběh s vrcholným funkcionářem kraje není kvůli střetu zájmu možný. „Pro kraj ale pracovat chci,“ prohlásila „šestka“ kandidátky ANO ve volebním studiu ČT.

Z řad zastupitelů také vzejdou noví radní. Cesta k dohodě ale nejspíš nebude, tak jak to bývá, snadná a kromě oficiálních povolebních jednáních o koalicích mohou rozhodovat i neviditelné zákulisní dohody.

Až do ustavující schůze nového zastupitelstva i Středočeský kraj povedou dosavadní lídři. Pravomoci současného nejvyššího orgánu kraje, zastupitelstva, ale končí.

V 17 hodin už je sečtena v krajských volbách řada obcí z Benešovska, pochopitelně především těch menších. Například Čerčany ale ve stejnou dobu mají ve všech ukazatelích uvedenu 0 stejně jako Hvězdonice, Chotýšany, Louňovice pod Blaníkem, Mrač, Netvořice, Poříčí nad Sázavou či město Pyšely. Ani to ale neznamená, že se tam komisaři potýkají s nějakou neočekávanou chybou. Důvod může být prostý, čekaní ve frontě při předávání výsledků v Benešově.

Vysokou volební účast mají například Borovnici 67,16 %, Hradišti 62,96 %, Kuňovicích 61,19 %, Šetějovicích 61,82 %.

Průměrná účast v dosud spočítaných okrscích Benešovska činí v 17 hodin 33,91 %.