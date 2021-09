Po dokončení rekonstrukce severních pilířů čeká stejná procedura i pilíře jižní. S přesunem prací se také změní průjezdný koridor pod mostem a ten se přesune do druhého jízdního pruhu. V Máchově ulici zůstane kvůli hustějšímu provozu řízení dopravy na přenosných semaforech, přednost v Konopišťské ulici budou dál určovat jen svislé dopravní značky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.