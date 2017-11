Proti zábavnímu parku shánějí podpisy pod petici

Benešov /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Jako příležitost, která se už nemusí opakovat, vnímá vedení benešovské radnice zájem společnosti TNI Group, vybudovat v prostoru někdejších Táborských kasáren zábavní rodinný park Plopsaland. Investovat by do něj chtěla 400 milionů korun. Potřebuje k němu plochu 3,5 hektaru. Ta a také dalších více než 21 hektarů, patří už deset let Benešovu. Půdu získal zdarma od vojska.

Oponenti radnice vnímají záměr stavět park, jako megalomanský. A také jako jako konec klidných časů v Benešově doprovázený zhoršením kvality života občanů. Proto už také shánějí podpisy pod petici proti jeho vzniku. V ní se mimo jiného zmiňují i o tom, že by přítomnost zábavního parku výrazně snížila hodnotu jejich majetku i pozemků v okolí obecně.

O parku zábavy se mezi zastupiteli už mluvilo. Argumenty, které jednatel TNI Ivan Lackovič přednesl při zářijové schůzi, slibovaly mimo jiné oživení místní ekonomiky a možná až 100 nových pracovních příležitostí. Přesto projekt napoprvé zelenou nedostal. Zejména proto, že o něm nikdo z politiků nic bližšího nevěděl. Zastupitelé města se však dohodli, že se o záměru budou znovu bavit. Nesmetli ho tedy se stolu, i když k tomu nebylo úplně daleko.

Podle starosty Benešova Petra Hostka je kolem parku stále hodně proměnných, které může Benešov ovlivnit. „Dostali jsme ale možnost k jednání, jak by zábavní park mohl vypadat,“ potvrdil. „Proto plánujeme pro veřejnost exkurzi do kasáren, aby každý viděl, kde by park měl být. To pak vyvrátí strašení inženýra Machuldy, že za patnáct let bude park uprostřed města. Park by ohraničovala trať na Vlašim, továrna Baest a území určené pro výrobu. Tedy žádné rodinné či bytové domy,“ dodal.

Kritici vzniku parku se obávají zvýšené automobilové zátěže ve městě, i když jeho zastánci argumentují, že vozy centrem nepojedou, protože je k parku přivede od křižovatky U Topolu jihovýchodní obchvat. Obavy panují také z hluku, který by z celoročně provozovaného atrakce mohl unikat do města. Příznivci parku zase argumentují tím, že nemá jít o klasickou, otevřenou „Matějskou pouť.“ Atrakce mají být v krytých velkoobjemových halách.

Přítomnost parku, jichž je v Evropě dosud jen asi pět, by město podle Petra Hostka velmi zatraktivnilo a přilákalo do něj například i bohaté Rusy s rodinami. „Cestovky, s nimiž při veletrhu v Sankt Petersburgu hovořil Pavel Dvořák, potvrdily, že by se ruští turisté jeli podívat třeba do Kutné Hory, na Konopiště a byli by pak schopni strávit v Benešově s dětmi celý den. A to by je mohlo přilákat, aby tu zůstali i přes noc,“ domnívá se starosta.

V parku si může podle Ivana Lackoviče v jeden okamžik užívat až 3500 lidí. A z toho pramení také další obava kritiků – nebezpečí nárůstu pouliční kriminality. Kromě toho ale vnímají areál kasáren jako poslední zónou, kde se Benešov může rozvíjet. „Proto bychom měli na lékárnických váhách vážit, jak s půdou naložíme. Rozhodně si myslím, že bychom se jí neměli takhle rychle zbavovat,“ dodal Luboš Machulda, i když zná názor podporovatele koalice, Pavla Dvořáka. Ten zábor 3,5 hektaru nepovažuje za nijak zásadní. „Park vítám, takový zásah do prostoru kasáren to nebude,“ řekl při zastupitelstvu.

Do podobné situace jako Benešov se před nedávnem dostalo na severní Moravě také město Bílovec. I tamním politikům společnost TNI nabídla obří investici. Také vedení radnice si od výstavby rodinného zábavního parku slibovalo oživení místní ekonomiky. Hlasování o výstavbě parku ale dopadlo v jeho neprospěch. Projekt neprošel o jediný hlas. Zábavní rodinný park na Ostravsku má být jedním ze tří, které plánujeme firma TNI postavit na území Česka. Další chce mít ve středních Čechách a na jižní Moravě.