Pro nedisciplinované řidiče ale bude hůř! Nasazení nových radarů se prozatím už nebude týkat samotného Benešova. První obcí, kde takové zařízení ve spolupráci s úřady města Benešova využívají, jsou Kozmice. Městská policie Benešov z tohoto místa má také první výsledky měření.

„Rekordman tam jel od dálnice rychlostí 93 kilometrů v hodině,“ potvrdil velitel Městské policie Benešov Radek Stulík s tím, že na úsekovém měření, které v Kozmicích funguje souběžně, stejnému jezdci radar zjistil rychlost 77 km/h.

Další radar přibude od Nového roku v Chlístově. Obec na silnici II/106 leží na trase z Benešova do Týnce nad Sázavou. „Smlouvu s touto obcí už schválilo také zastupitelstvo,“ uvedl místostarosta Roman Tichovský. Potvrdil také, že brzy začne i měření v bystřické ulici Dr. E. Beneše na hrázi Splavského rybníka a rovněž v ulici K Líšnu.

V dalších obcích zatím smlouvu o spolupráci s Benešovem nepodepsali, avšak dál o ní jednají. Týká se to například Přestavlk u Čerčan, Vranova, Struhařova či Václavic. Později se přidaly k jednání i další obce, takže jich je kolem deseti.

„My o radaru zatím také jednáme. Slibujeme si od toho zvýšení bezpečnosti,“ řekl místostarosta Vranova Zdeněk Vožický. Nepotvrdil ale, kde by v jeho obci měřič měl stát. Jako nejvhodnější se zatím jeví silnice od Přestavlk u Čerčan. Právě na ni najíždějí ze stanice hasičů také sanity Zdravotnické záchranné služby Benešov k pomoci řidičům na dálnici D1.

„Nechceme, aby tam byla červená světla, která by na výjezd sanity nebo hasičů upozorňovala. Jednou by nefungovala a ti, co by na ně spoléhali, by pak do sanity 'vlítli'. Chceme, aby se u nás řidiči naučili jezdit podle předpisů,“ dodal Zdeněk Vožický.

Nasadit radar, který měří rychlost a výsledky posílá ke zpracování benešovským strážníkům, ale není úplně snadná záležitost. Záměr musí schválit Policie ČR. S Benešovem obec musí podepsat veřejnoprávní smlouvu.

„Schvalování je několikastupňové,“ doplnila tajemnice MěÚ Benešov Magda Zacharieva. „Zatím není jasné, zda kvůli nárůstu agendy dopravních přestupků bude potřeba rozšířit tým úředníků. Trochu práce jim ubude, až vyřídí zbývajících 15 tisíc přestupků, které řeší v souvislosti s měřením na rekonstruované dálnici D1 u Ostředka.“