Jak už to bývá, i v případě protestu se někteří staví na stranu organizátorů, jiní jsou naopak proti. Shromáždění jsou přitom plánovaná v hlavním městě před Ministerstvem zemědělství od pondělí 19. února do čtvrtka 22. února. „My se k protestu přidáme,“ potvrdil Karel Růžek, předseda představenstva Výrobně obchodního družstva Zdislavice a jako hlavní důvod jmenoval nesouhlas s takzvaným green dealem, tedy zelenou dohodou pro Evropu.

Protesty zemědělců po Evropě:

VOD Zdislavice do Prahy podle předsedy představenstva vyšle dva traktory. „Určitě se zúčastníme protestu během prvního dne, co bude pak, zatím nevím a jsem z toho trochu v rozpacích,“ přiznal Karel Růžek.

Protesty nejspíš ovlivní i dopravu na Benešovsku

Zemědělci se na pondělí 19. února svolávají na řadu míst v kraji. Ti z Benešovska budou mít seřadiště u nájezdu na D1 od Benešova. Odtud by měli zamířit na Prahu. Policie ČR k situaci v dopravě chystá na pátek 16. února prohlášení. „Dnes (čtvrtek 15. února pozn. red.) probíhají v rámci Policie ČR jednání v souvislosti se stávkou zemědělců, zítra bude vydána ze strany Policejního prezídia tisková zpráva, takže informace budu mít k dispozici během pátku 16. února,“ uvedla na dotaz Deníku vedoucí tiskového oddělení středočeské Policie ČR Vlasta Suchánková.

K protestu se naopak nepřidá Agrodružstvo Studený. Jeho předseda představenstva Jiří Dědič není zcela proti důvodům protestu, ale některé záležitosti mu výrazně vadí. „Nejde o to, že bych protest nechtěl podpořit. Na celé záležitosti mě ale štve, že je to akce pana Jandejska. My čekáme na vyjádření Agrární komory nebo Zemědělského svazu ČR. To asi přijde až příští týden,“ míní soukromý zemědělec z východu okresu Benešov. „Podle mě akce akorát nas… Pražáky,“ dodal jadrně.

Za protestem je prý snaha o zviditelnění

Obdobně naštvaný je z připravovaného protestu také předseda představenstva zemědělské akciovky Statek Domašín, Jan Bursík. „K pondělnímu protestu se v žádném případě nepřipojím,“ řekl bez váhání. Důvod k tomu má jasný. Za protestem podle něj stojí Zdeněk Jandejsek, předseda představenstva akciové společnosti Rabbit CZ a také Jiří Rajchl, předseda nové strany PRO 2022.

„Za protestem je jen politika a snaha zviditelnit se. Pro české zemědělství je tento protest medvědí službou. Přitom je Jandejsek jeden z největších majitelů zemědělských holdingů v republice. Akcí jen zbytečně provokuje veřejnost. Nejlépe by udělal, kdyby počkal na vyjádření Zemědělského svazu ČR a Agrární komory,“ řekl Jan Bursík. Současně ale připustil, že nynější zemědělská politika Unie a také Česka vede k likvidaci zemědělství v Evropě i České republice. Hlavní problém vidí Jan Bursík v ukrajinské produkci a jejímu bezcelnímu vývozu, který ovlivňuje hospodářství celé České republiky.

„Tak například já prodám kilo potravinářské pšenice mlýnu za čtyři koruny a mlýn za kilo mouky inkasuje sedm korun. Řetězec ale stejné množství prodává za korun třicet. To je do nebe volající,“ řekl rozhořčeně. Současně připomněl, že se z profesního sdružení dozvěděl, že v sýpkách zemí EU zůstane letos krátce před sklizní nového obilí až 3,5 miliony tun obilí. „To je třikrát víc, než obvykle. Rusko vyhrálo válku už jen tím, že si otevřelo koridor do Afriky a pere přes něj levné obilí na tento kontinent.“