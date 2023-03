Myšlenku změn pak oprášila v roce 2016 skupina politiků z ČSSD a ANO a v následujícím roce vyzvala veřejnost, aby přednesla své představy o změnách centrálního rynku. Posléze radnice vyhlásila i architektonickou soutěž a o vítězích rozhodla odborná porota složená především ze členů komise pro architekturu. Něž ale k pracím vůbec mohlo dojít, přišly na podzim 2018 další komunální volby, změnilo se vedení radnice a dění kolem revitalizace náměstí utichlo. Až doposud.

Centrum Benešova v dobách minulých

„V přípravě změn centrálních náměstí budeme pokračovat,“ potvrdil nyní benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Mezi investicemi s prvořadou důležitostí, tedy těch, které by co nejdříve měly dojít realizace, obnova náměstí ale není. „Rozhodně to číslo jedna není,“ potvrdil Hlavnička s tím, že mezi priority město zařadilo pouze tři akce a na každou je zapotřebí více než sto milionů korun. Jedná se o vznik základní školy v Táborských kasárnách, přestavba Hotelu Pošta a vybudování družiny u ZŠ Dukelská. Ty se budou projektovat v tomto volebním období, aby byly připravené na realizaci v období dalším.

Současný návrh není podle radnice ideální

Podle starosty je však také nutné, aby se město domluvilo s architektem, jakým směrem by bylo možné vítězný architektonický návrh na revitalizaci náměstí upravit. „V té podobě, v jaké to bylo předloženo, bychom náměstí určitě nechtěli,“ dodal Hlavnička.