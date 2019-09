Projekt má ukázat kreativitu mladých

Jak dobře znají děti reálie ze svého okolí? To je otázka, na kterou má dát odpověď projekt Benešovsko žije příběhy. Jeho cílem je podpora sounáležitosti dětí s regionem a rozvoj jejich povědomí o místní kultuře a historii. Děti z mateřinek a základních škol, které se k němu připojí, budou své příběhy o reálné či fiktivní osobnosti zasazovat do Benešova a jeho okolí. A to až do konce listopadu.

Ke své tvorbě mohou děti využít reálné či fiktivní, historické i současné osobnosti. Jedna z nejzajímavějších žila do roku 1914 i na Konopišti. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner