„Letos se nám však daří jeho náplň dohánět,“ potvrdila koordinátorka projektu Klára Gavendová, která je současně kontaktní pracovnice benešovského Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež MeziČas.

V dubnu se tak podařilo oslavit Den Země, při kterém se tři dny uklízel Benešov. Klienti nízkoprahového zařízení ve věku 9 až 26 let, pro které je projekt určen, poklidili prostory Na Bezděkově a v parku Klášterka. Obě lokality byly vybrány především proto, že v nich děti a mládež tráví velkou část svého volna.

To mládež využila také například při tanečním workshopu na koupadlech Sladovka. Celkem tři hodinové lekce vedla dlouholetá benešovská taneční lektorka Sandra Nechybová a Martin Kadrnožka, člen Cirku La Putyka, kteří klienty naučili tři druhy tance - jazz ballet, break dance a contamporary.

„Naše město poskytuje nepřeberné množství možností, jak zahnat nudu a zažít něco zajímavého. Například 28. července plánujeme závody na pumptracku na Sladovce, kam zveme všechny od 9 do 26 let. Akce proběhne od 14 do 18 hodin. Závodníci si mohou vzít své vlastní koloběžky, kola nebo skaty. Pokud nic z toho nemáte, nezoufejte, k dispozici budou i koloběžky k zapůjčení,“ pozvala na zajímavé odpoledne Klára Gavendová.

Kromě závodů plánuje MeziČas i návštěvu vlašimské parazoo, fotbalový a florbalová turnaj či návštěvu divadla.