Potíž už zaznamenali i v Benešově, kde je stanoveno 23 okrsků. Z 220 nominovaných komisařů se jich odhlásilo 10. „Obava z nákazy se netýká jen komisařů – seniorů,“ upozornila tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva na fakt, že strach nemají jen zástupci nejohroženější skupiny.

Řešení ale město má. Disponuje seznamem komisařů v záloze a s dalšími lidmi jedná. Významný problém by však nastat neměl už proto, že na pozice může úřad poslat i úředníky. „Pokud by to bylo potřeba, mohli bychom jim nařídit práci přesčas. Doufejme, že k tomu nedojde,“ doplnila tajemnice s tím, že úbytek komisařů v Benešově zatím nemá takové rozměry, které by k uvedenému postupu směřovaly.

Ani to ale neznamená, že je vše definitivně zajištěno. Do karantény kvůli covidu 19 se totiž komisař může dostat ze dne na den. Proto bude jasno až v první den voleb, v pátek 2. října. „Do voleb je relativně daleko a nevíme, co všechno se za tu dobu ještě stane,“ poznamenala Magda Zacharieva.

Celkem 13 volebních okrsků má Vlašim, kde se zatím z komisí nikdo neodhlásil. Podle starosty Luďka Jeništy město však počítá, že nějací odpadlíci budou. „Proto jsme vytvořili seznam náhradníků z řad zaměstnanců úřadu. Přesto máme obavu, aby nepřišla nějaká velká vlna rezignací komisařů,“ dodal Luděk Jeništa.

V Týnci nad Sázavou jsou pozice komisařů ve 12 okrskových komisích nyní plně obsazeny. „Seznam náhradníků nemáme, ale víme, kam v případě potřeby sáhnout. Byli by to úředníci radnice, kteří by museli nastoupit tak, jak bychom jim to nadiktovali,“ řekl starosta Martin Kadrnožka.

Trochu jinak taktiku pro krajské volby zvolili ve Voticích, kde je sedm okrsků a zhruba padesátka komisařů. „Starší členy volebních komisí jsme už nahradili mladšími poté, co to s nimi bylo projednáno,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík a zdůraznil, že jsou připraveni i na situaci, že by někdo své členství v komisi zrušil. „Ty, co by odstoupili, nahradíme úředníky,“ shrnul.