Najít si nového lékaře není v Benešově jen problémem těch, kteří shánějí zubaře. Situace nabývá na vážnosti i tam, kde se to dříve nestávalo. Do hledání nového doktora se proto v Benešově zapojila také radnice.

„Město Benešov hledá pro své občany všeobecného praktického lékaře pro dospělé,“ stojí na vzkazu zveřejněném na benešovském webu v úterý 28. května.

Proč, je zřejmé. O pacienty se dosud staral lékař Miloslav Hoke. Nemocní k němu docházeli do ordinace v poliklinice na Malém náměstí. Nově už bude všechno jinak. Lékař končí se svou praxí.

„Zdravotní karty pacientů, kterých měl pan doktor kolem dvou tisíc, jsou už uložené na krajském úřadu,“ potvrdila tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva a jako důvod k tomu uvedla, že se lékaři svou praxi nepodařilo nikomu předat.

Podle ní Středočeský kraj už jednou na uvolněné místo v Benešově vypsal výběrové řízení, ale žádný doktor nabídku nevyužil. „Proto jsme jako město požádali kraj o to, aby nabídku vypsal ještě jednou, což se nyní také stalo,“ uvedla.

Lékař, který by chtěl nastoupit na praxi v Benešově, musí Středočeskému kraji doložit nejen všechny písemnosti o svém vzdělání, ale také to, zda má zajištěné místo výkonu praxe. Potvrzení o tom dostane na benešovské radnici, protože město ordinaci nikomu jinému, než všeobecnému praktickému lékaři pro dospělé, nepronajme.

„Už poslední rok byl problém se k lékaři dostat z různých důvodů, i když praxi ukončil teprve nyní, na jaře,“ připomněla tajemnice s tím, že nájemní smlouva lékaři v ordinaci na Malém náměstí končí až 30. června.

Benešov láká nového doktora především na regulované nájemné, které lékaři v poliklinice mají a platí díky tomu méně, než jiní nájemci nebytových prostor. Pokud by ani to situaci v Benešově vyřešit nepomohlo, byly by podle Magdy Zacharievy možné například i jiné pobídky. Například přidělení služebního bytu.