Obec se dostává do stále složitější situace. Po změně zákona o odpadech se totiž za tunu skládkování platí vyšší částky. Snížit množství odpadu lze sice pečlivým tříděním, ani to ale v Nespekách nepomáhá. Podle starosty Michala Tyrnera obec z loňského desetimilionového rozpočtu téměř pětinu utratila právě za likvidaci komunálního odpadu,“ připomněl Tyrner.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Abychom měli nárok na slevu na skládkovném, museli bychom se dostat na dvě stě kilogramů odpadu na hlavu a rok. Ale kvůli chatařům každý obyvatel obce statisticky vyprodukuje až dvojnásobné množství. Tím jsme úplně mimo tabulky,“ vysvětlil Tyrner. Řešením by podle něho bylo přihlášení rekreantů k trvalému pobytu v obci.

„Snažíme se je přesvědčovat, ale nedaří se nám to,“ přiznal starosta, podle kterého jsou poměrně častým argumentem, proč lidé o trvalý pobyt v Nespekách nestojí, jejich firmy zapsané v hlavním městě. A obava, že by je na venkově čekaly častější kontroly finančního úřadu.

Ve snaze zlepšit situaci obec vybuduje alespoň lépe zabezpečený sběrný dvůr, který lidé zahlcují stavebním odpadem. Zatím tam totiž schází kamerový systém. „Je tam také málo místa pro kontejnery,“ potvrdil Tyler a doplnil, že díky dotaci zaplatí obec z nákladů 6,3 milionu korun pouze milion.

Nespeky



V obci se 755 trvale hlášenými obyvateli žijícími v 300 domech je také dalších 420 objektů sloužících k rekreaci. Ani v jedné ze tří částí – Nespekách, Městečku a Ledcích, není poměr čísel popisných k číslům evidenčním opačný. Asi nejkřiklavější je to v Ledcích - dvě čísla popisná doplňuje 90 čísel evidenčních.



Chataři a chalupáři do obecního rozpočtu odvedou za rok za objekt 1300 korun. Za to mohou odložit svůj domovní odpad do sběrného dvora, protože se k nim popelářský vůz nedostane. To mohou i trvale žijící lidé, kteří však za svoz popelnice ve čtrnáctidenním intervalu (svoz každý týden byl nad finanční možnosti obce) platí podle objemu za 80 litrů za rok 1500, za 120 litrů 2000 a za 240 litrů 2500 korun. K tomu mají zdarma žluté nádoby s objemem 240 litrů na plasty.