„Parkovací dům už se skutečně dodělává. Dokončit potřebují už jen cykloboxy. Na terminálu se ale ještě nějaký čas stavět bude,“ popsal benešovský místostarosta Roman Tichovský (ODS), odpovědný za investice města.

Ale i když už stavby začne využívat veřejnost, nebude zatím ani jedna po kolaudaci. Právě ta do městské kasy nalije 222 milionů dotačních korun a investor k ní už připravuje podklady. Na kolaudaci by mělo dojít na jaře příštího roku. „Chceme, aby obě stavby byly v provozu nejpozději do konce letošního roku, i když bychom byli rádi, kdyby se to stalo už dříve, na přelomu října a listopadu,“ řekl místostarosta s tím, že obě díla mají oficiální termíny dokončení až na jaře 2021.

Součástí obou staveb je také rekonstrukce povrchů Nádražní ulice. Ta je hodně důležitou součástí dopravy města. Jak moc, poznávají řidiči i obyvatelé každý den, Nádražní je totiž uzavřena a auta projíždějí jinými částmi města. Zejména Čechovou ulicí. „V Nádražní budeme mít kontrolní den, kde se bude jednat i o předčasném užívání silnice pro provoz od nádraží přes most nad železnicí do Hodějovského ulice,“ sdělil Tichovský.

To ovlivní nejen hustotu provozu v Čechově ulici, ale také, zda Nádražní ulicí budou vůbec jezdit auta, případně kolik. Zatím alespoň jednosměrné zprovoznění potřebuje město kvůli její kolaudaci, protože v ní musí být i razítko hygieniků ohledně hlukové dopravní zátěže. To je podle místostarosty zcela běžné, ale zatímco u nových staveb je to pochopitelné, v případě Nádražní, kde už silnice existovala i před zahájením stavby, jde o krok absurdní.

„Hluk v ulici bude stejný, jako dříve. Uvidíme, jestli nám ho někdo vůbec změří. I objektivitu měření ovlivňuje covid 19 , protože teď jezdí méně aut,“ míní Roman Tichovský. „Pokud by i tak hygienici zjistili nadměrný hluk, asi bychom v Nádražní museli omezit provoz,“ řekl místostarosta.

I když konečné účty za parkovací dům a dopravní terminál město ještě nevydalo, jisté je, že díla budou stát o něco víc, než byl původní předpoklad. Při práci stavebníci objevili třeba i sto let staré kanalizační stoky, které v žádných dokumentech nebyly zanesené a které bylo potřeba napojit na kanalizační systém. „Na každou ze staveb jsme dostali dotaci 111 milionů korun. To, co jde nad její rámec, platí město,“ vysvětlil komunální politik.