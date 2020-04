ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jednou z dosud neznámých je například to, jak k rozvolnění tuhých vládních preventivních opatření přistoupí sami kantoři. Možná ještě důležitější ale bude postoj rodičů. Prozatím nikdo neví a ani netuší, kolik dětí skutečně květnu do školních tříd dorazí.

„Myslím si, že v mnoha ohledech je opětovné zahájení výuky nedotažené. Budeme si s tím ale muset poradit. Zatím jsme to ještě nedostali ani na papíře,“ řekl ředitel ZŠ Jiráskova. „Samozřejmě se budeme se zahájením výuky řídit nařízeními, doporučeními ale i zdravým rozumem,“ dodal Petr Šedivý.

Obdobně situaci po úterním prohlášení české vlády vnímá také ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek. Ten se o nové situaci bude radit s kolegy v pedagogickém sporu. Nástup letošních maturantů do tříd přitom vnímá jen jako jednu záležitost. Tou druhou, samostatnou, pak budou maturitní zkoušky. „Návrh vlády na uvolnění situace je pro nás zatím velkou neznámou,“ řekl ředitel benešovského gymnázia.

„Pokud by obnovená výuka měla být přípravou na maturity, dokáži si představit, že skupinky žáků budou menší. Ale z českého jazyka maturují všichni. Kantor by měl informace předávat všem, tedy zhruba třiceti žákům. A to si nedovedu představit, jak by se to mělo zajistit. Dvojí přednášení považuji za mrhání prostředky,“ dodal ředitel gymnázia Roman Hronek a v souvislosti s tím upozornil, že původní návrh vlády nepočítá s tím, že by do školy šel selektivně pouze někdo.

To Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov je podle její ředitelky Ivany Dobešové na obnovení výuky připravena. „S variantou, že děti v půlce května půjdou do školy, jsem počítala,“ řekla šéfka kantorů VOŠ a SzeŠ. „Proto už máme naplánované termíny závěrečných zkoušek, maturit i absolutoria na vyšší odborné škole,“ potvrdila.

Výuka na této škole končí 29. dubna. Pokud 11. května přijdou maturanti do tříd, spustí kantoři intenzivní přípravný kurz z teorie i praxe. Na to by po 1. červnu měly navazovat maturity. „Jediný zádrhel vidím v tom, že celá republika bude maturovat v jediném termínu. Ne jako dříve, od začátku května do půlky června,“ upozornila Ivana Dobešová.

Právě nahuštění maturit do úzkého časového koridoru může přinést kritický nedostatek předsedů maturitních komisí. Ti pocházejí z jiných škol a většina z nich je tam při maturitě také jako zkoušející.

„Každá škola dá přednost odborníkovi, tedy tomu, kdo žáky učil, než aby ho vyslala na maturitu do jiné školy,“ vysvětlila Ivana Dobešová, které doufá, že bude možné změnit předsedy komisí a bude možné do jiných škol vyslat kantory méně exponované. „U nás by to byl problém, v naší škole jsou takoví předsedové maturitních komisí hned tři,“ dodala.