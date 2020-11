K realizaci záměru se paradoxně naskytuje vhodná příležitost právě nyní, kdy Českem zmítá vlna nákazy covid-19. Ve škole nejsou žáci, a tak by měli zedníci dost místa i klidu pro realizaci záměrů radnice. Jenže nechybí pouze žáci ve třídách.

Chybí prostředky

Městu se také nedostává peněz. Třeba i kvůli známému výpadku daňových příjmů způsobených restrikcemi vlády na jaře letošního roku. „Máme už připravenou nástavbu na jedné z budov, která má pultovou střechu,“ sdělil Jiří Slavík.

Na toto dílo ale Votice žádnou podporu neseženou, a tak jeho realizaci zatím odsouvají na neurčito. Dotacemi jsou totiž podporovány především venkovské školy. To je podle Slavíka v pořádku, protože je dobře, že na venkově děti a s nimi i školy zůstávají.

„Ale nárok na to, aby chodily do pěkných škol a pěkného prostředí, mají také děti ve větších školách. Třeba jako je ta naše, kde se vzdělává na šest set padesát dětí. Ty všechny si zaslouží, aby na ně stát myslel také,“ je přesvědčen Jiří Slavík.

Nároky se změnily

Votická základní škola nedosáhne na podporu také proto, že není schopna skokově navýšit počet žáků. O to ale podle starosty nejde. Od státu mu chybí větší odezva na měnící se potřeby základního školství a také větší podpora pro udržovací a modernizační, nikoliv jen budovatelské práce.

„Změnily se nároky na výuku a prostory v budovách jsou proto nedostačující. Učí se jinak než dříve a k tomu je potřeba například i odborné pracovny,“ vysvětlil starosta. „V tom vidím velký dluh státu,“ tvrdí. Také proto se město „pláclo přes kapsu“ a uvolnilo více jak dva a půl milionu korun na stavební práce, pro vznik učebny oboru budoucnosti, robotiky.

Stejná investice pomohla hradit i rekonstrukci učebny pro výuku vaření a stolování. Další náklady, kolem 800 tisíc korun, přijde město stát vybavení obou speciálních učeben instalované z kraje nového školního roku. Peníze přispěly nejen k zednickým pracím, například k rekonstrukci starých, dřevěných stropů, ale také třeba k nové elektroinstalaci. Podle starosty se ale při rekonstrukci přišlo na to, jak hodně je potřeba opravit další části stejného, dnes už historického, přes 120 let starého objektu.

„Vzhledem k rekonstrukci stropů, se musí zrekonstruovat také podlahy nad těmito učebnami. To je další, možná půlmilionové náklady,“ sdělil lídr radnice. „Takto bychom potřebovali opravit celé křídlo budovy z předminulého století,“ dodal s tím, že zmiňované investice jsou jakousi první vlaštovkou díla, které by mělo pokračovat zmíněnou nástavbou objektu s pultovou střechou. „Ale na to zatím nemáme dost peněz,“ přiznal Jiří Slavík.