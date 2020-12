Kvůli stále nedokončené rekonstrukci horní části Tyršovy ulice budou až do pondělí 21. prosince minibusy MHD zastavovat v ulici Dukelská na stávajících dočasných zastávkách u křižovatky s ulicí Karla Nového. „Kvůli tomu, že autobusy pojedou po objízdné trase naberou linky zhruba pětiminutové zpoždění,“ upozornil dopravní expert Jan Vachtl.

Podle benešovského místostarosty Romana Tichovského je však pro MHD velmi důležité to, že se podařilo ukončit velké investiční akce v Nádražní ulici i na Červených Vršcích, které do té doby měly negativní dopad na její trasování. To se tak vrací na původní místa.

„Asi nejmenší změny jsou na linkách 1 Oranžová a 2 Zelená. Tyto linky budou nově jezdit z Dukelské Tyršovou a Nádražní ulicí k novému terminálu a z něj Jiráskovou k nové zastávce městské turistické dopravy u gymnázia,“ připomněl místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Na lince číslo 2 budou cestující stíhat vlak, protože MHD navazuje na spěšné vlaky. Asi největší změny čekají cestující na lince 3. Ta kvůli uzavírce okolí nádraží a mostu přes trať nemohla jezdit v původně uvažované trase přes zastávky Purkyňova a Konopišťská.

„Nově jede linka 3 z Bukové Lhoty do Benešova tak, že z Pomněnic pojede přímo přes kruhový objezd na silnici I/3 a cestující na lince 3 budou moci využít nové zastavení u obchodního centra,“ doplnil Jan Vachtl.

Během prázdnin, tedy i 21. a 22. prosince bude linka jezdit přes silnici I/3 až na sádky se zastavením u motelu a u sv. Anny. „Chceme tak dát prozatím v sezónním režimu Benešákům možnost cest do Konopiště z této strany, popřípadě možnost si zajet před Vánoci na nákup kaprů na sádky,“ dodal místostarosta města Zdeněk Zahradníček.