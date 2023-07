„Zastávky jsou Říční lázně Senohraby a Zlenice,“ upřesňuje převozník Vojtěch Kašpar, civilním povoláním archeolog. Také on, stejně jako další tři členové Spolku pro senohrabskou plovárnu a přívoz, vlastníka tamních říčních lázní, může zastávat práci převozníka. Loď, přes sedm metrů dlouhou pramici ze svařovaného polypropylenu a výtlakem 1,31 tuny, si členové nechali vyrobit v roce 2010 podle starých dřevěných pramic, které na stejném místě sloužily v minulosti.

Když teče víc, přívoz se zavírá

Převozníci svou loď řídí a také pohání za pomocí bidla, což je tam prastará tradice. Plavidlo dostalo jméno podle nedaleké zříceniny zlenického hradu, uveze najednou až deset cestujících a je v soukromém vlastnictví členů spolku. „Převozníkem jsem zhruba deset let,“ uvádí Kašpar oděný do typického námořnického pruhovaného trička a s pirátským šátkem na hlavě.Přívoz u plovárny pomáhá lidem na druhý břeh od dubna do října. V dubnu, květnu a říjnu jen o víkendech a svátcích, během hlavní části sezony, tedy v červnu, červenci, srpnu a září pak každý den.

Převozník Vojtěch Kašpar.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

I když má řeka mezi oběma břehy už zmiňovaných zhruba pětašedesát metrů a nyní má kvůli suchu asi méně. Může ale mít také více. „Za povodňových stavů se na vodu nesmí. Tady se dá zvládnout průtok nějakých padesát až sedmdesát kubíků, ale když teče víc, přívoz se zavírá,“ říká převozník a připomíná, že v posledních letech velká voda přichází tak jednou za rok. Mnohem častěji se provozovatelé služby potýkají s malým průtokem.

Terminál na karty v kempech všichni nemají, u Krakena ale zaplatíte i bitcoiny

Za bezpečnou cestu i tak stále zodpovídá převozník, jeho znalost, dovednost a svaly. Přívoz totiž nezajišťuje vodící lano, ale směr, případně rychlost lodi uděluje ten s bidlem v ruce. Proti nedostatku vody se ovšem provozovatelé přívozu šikovně pojistili. Jak málo jí je, bylo vidět v půlce července po obou stranách lodi. Přesto Hláska plula a nedrhla o dno. „Vyhrabali jsme si takový průplav, takže můžeme jezdit dost dlouho, i když je jinde vody málo,“ vysvětluje Vojtěch Kašpar. „Pokud hladina klesne ještě víc, přiblíží se nám levý břeh a můžeme pak jezdit k němu,“ dodává. Kolik lidí převozník dostane na druhý břeh, není jasné. Záleží na mnoha proměnných. Jednou z nich je, jak jinak, počasí.

Stačí zamávat

„Když se tu v sobotu koná nějaká akce, převezeme možná stovky lidí, ale když v dubnu nebo květnu prší, nejede nikdo,“ popisuje Kašpar. Pravidelný denní jízdní řád přívoz nemá, loď jezdí jen podle zájmu cestujících. Těm na levém břehu Sázavy stačí zamávat. Dříve k upozornění převozníka sloužil zvon, ale opakované krádeže ho umlčely. Podle Vojtěcha Kašpara loď oficiálně jezdí od deseti do půl osmé večer. Kvůli těm, kteří potřebují na druhý břeh do Zlenic na vlak, ale vezme převozník do ruky bidlo třeba už v osm ráno. „Když se tu koná svatba a svatebčané bydlí na druhém břehu, domluvíme se a jezdíme i přes noc,“ říká.

Přívoz přes Sázavu spojuje Říční lázně Senohraby se Zlenicemi.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Zatímco pro Vojtěcha Kašpara je převážení rutinou, pro mnohé jeho cestující jde o unikátní zážitek. Proto převozník už mnohokrát slyšel stejné dotazy. „Když v červnu převážíme školáky na výletě, dá se pochopit že vidí poprvé v životě přívoz. Dokáže mě ale zaskočit, když se od nich dozvím, že jeli poprvé i vlakem nebo že se vůbec poprvé v životě koupali v řece,“ vypráví převozník a pro ty, kteří by si chtěli jeho práci zkusit, má v lodi náhradní bidlo. Na obou březích, mezi nimiž pendluje pramice Hláska stojí hospody. Proto není zcela výjimečné, že se naloďují i ti, co přebrali.

Jezy na Sázavě: jejich sjíždění může být zábava, ale i smrtelně nebezpečná past

„Převážet opilce není úplně nejjednodušší,“ tvrdí ze zkušenosti Vojtěch Kašpar. „Problémy ale mohou způsobit i plavci. Když jsou břehy obsypané lidmi, je také spousta plavců v řece. A některým dospělým, kteří tam mají třeba i děti, se těžko vysvětluje, že by neměli stát v trase přívozu.“ Přívoz neslouží pouze k transportu lidí z jednoho na druhý břeh. Specialitou jsou cesty proti proudu řeky pro školní výlety nebo noční plavby při oslavách narozenin s rozsvícenými lampiony. „Také jsme pomáhali filmařům. Z naší lodi natáčeli břehy a jednou jsme jim lodí vezli materiál po proudu dolů. Pak nás ale museli dovézt zpátky,“ dodává s úsměvem senohrabský převozník Vojtěch Kašpar.