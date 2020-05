Od roku 2016 do konce loňska utratila stovky tisíc korun za nové individuální studny. Kdo si požádal, dostal 30 tisíc korun na vlastní vrt. Definitivní řešení to však nepřineslo. Je ale otázkou, zda to dokonce nepřispělo k tomu, že se tak ani nestane.

Nebezpečí totiž spočívá v tom, že každého domkaře vrtaná studna přišla na desítky tisíc korun. A protože radnice už dříve upozorňovala, že v případě budování obecního rozvodu pitné vody budou muset přispět i ti, co se připojí, v roce 2016 se mluvilo o 50 tisících korun, je předvídatelné, jak se k takovému výdaji mohou lidé stavět.

„Kdo by chtěl platit dvakrát?“ ptá se jeden ze starousedlíků ze Zbořeného Kostelce, který však kvůli tomu, že ho „každý“ zná, nechce mluvit pod svým jménem. „V naší původní kopané studni voda chybí, ale v nové, hlubší vrtané, je jí dost,“ popsal, i když i on tuší, že může být hůř.

Je třeba spoluúčast

V takovém názoru nejspíš nezůstane sám. Postoj však silně nahlodává záměr radnice postavit v osadách vodovody. Bez spoluúčasti obyvatel totiž radnice k dílu téměř jistě nepřikročí. „Projektová příprava vodovodu v lokalitách, kde voda není, se už rozjela,“ ujistil přesto týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Připomněl současně, že se smlouva k tomu týká územního rozhodnutí, prováděcí dokumentaci, stavebního povolení a také přípravy pro dotační žádost. Po čtyřech letech se tak konečně dostalo i na záležitost, kvůli které se lidé ze Zbořeného Kostelce a Pecerad s vedením města sešli už v listopadu roku 2016.

Tehdy starosta v sále peceradské hospody uvedl: „Město má seznam priorit schválený zastupitelstvem. První akcí je přístavba školy, druhou tělocvična, třetí dotace na studny v Čakovicích a Krusičanech, kde vodovod nebude, čtvrtou kanalizace v uvedených osadách a pátou pak vodovod do všech místních částí.“

V některých částech Týnecka se v rámci přípravy už konají i výpočty hydrologických poměrů. Ani to ale neznamená, že záměr dojde realizace. Výstavba vodovodu a kanalizace v Čakovicích a Krusičanech a vodovodu v Peceradech, Podělusech a části Chrástu nad Sázavou, má přijít na až 300 milionů.

I padesátiprocentní dotace by pro Týnec byla jen „kosmetická“ úprava této obří sumy. Na zbylou část by si město muselo i tak půjčit. „Kdybychom měli úvěr, který by bylo možné splácet třicet let, nejspíš bychom do toho šli,“ míní starosta.

Město je schopno splácet až 30 milionů ročně, aniž by to ohrozilo fungování jeho běžných záležitostí. S financováním nákladů by i tak musela pomoci i veřejnost, odhadem kolem čtyř set domácností. „Pořád si ale nedovedu představit jejich příspěvek, který by výrazně pomohl s financováním. Musela by to být až nehorázná částka třeba sto tisíc korun,“ dodal starosta.