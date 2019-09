Příprava stavby severovýchodního obchvatu Benešova překonala další úskalí

Je to malý krok pro investora, ale velký krok pro obyvatele Benešova. Tak by se dala parafrázovat lunární hláška stará přesně půl století. Až si za dalších 50 let obyvatelé Benešova v archivech přečtou tento článek o současné situaci kolem stavby severovýchodního obchvatu města, budou nejspíš už dávno vědět, jak daleko byl text pravdě.

Napojení silnic na turborkřižovatku na Červených Vršcích. | Foto: Městský úřad Benešov

V současné době padla jedna z důležitých překážek, která stavbu mohla zdržet. Středočeský kraj, který bude obchvat také stavět, totiž nemá kvůli dopadu stavby na životní prostředí, žádné námitky. „V rámci posuzování EIA dal kraj záměru vybudování severovýchodní obchvat zelenou a nepožaduje další posuzování,“ konstatovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. To samozřejmě přivítali také představitelé samosprávy, ale kroky, které má na starosti Benešov, radnice dělala už před tímto konstatováním. „Jednáme s majiteli pozemků, po nichž obchvat povede. Například i s Ministerstvem obrany,“ potvrdil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička. Oprava mostů v Domašíně trvala o 76 dnů déle a stála o 2,5 milionu korun víc Přečíst článek › Kdy by tato záležitost měla být vypořádána, ale ani on upřesnit nedovede. Vychází přitom z vědomí, že pozemky, přes něž nová silniční komunikace povede, trasa přetne. Tím znehodnotí nyní ucelené pozemky a to zase může přinést potíže při vyjednávání od odkupu. A nakonec bezpochyby také výrazné zvýšení částky určené pro získání pozemků pro stavbu. Málokterý majitel bude souhlasit s tím, že mu zůstane jen kousek původní rozlohy, k němuž se nakonec kvůli obchvatu ani pořádně nedostane. „Navíc jsme zatím neobdrželi ani úplně přesné vedení trasy obchvatu,“ dodal starosta s tím o dalších problémech, jimiž je samotné křížení na Červených Vršcích, bude město jednat se ŘSD a krajem v pondělí 19. srpna. Stavba terminálu v Benešově utichla, přesto běží podle plánu Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Kellner