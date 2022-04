V Senátu ČR připomenou vystěhování obyvatel Neveklovska za druhé světové války

Od vystěhování obyvatel z prostoru cvičiště SS ohraničeném Vltavou a Sázavou, silnicí z Benešova do Tábora a tratí dráhy z Olbramovic do Sedlčan během druhé světové války letos uplyne rovných 80 let. Toto výročí si připomenou potomci tehdejších nuceně vystěhovaných.

V Senátu Parlamentu ČR si připomněli v roce 2017 už 75. výročí vystěhování Neveklovska. Vpravo je jeden z organizátorů vzpomínkových akcí Václav Šmerák. | Foto: Vojtěch Pavelčák

V pátek 8. dubna se v Senátu Parlamentu ČR uskuteční setkání občanů a žáků základních škol regionu s historiky a představiteli zákonodárného sboru. K výročí byla vydána také publikace Ohlédnutí II, probíhají přednášky a výstava. Když pampelišky nekvetly. Výstava v Senohrabech připomíná část temné historie „Bude také položen základní kámen ke skulptuře Pieta pro uctění všech vystěhovaných a zavražděných na zabraném území. Na 2. července chystáme při festivalu Třebsínké zvonění setkání obyvatel a v listopadu Odbornou konferenci,“ připomněl organizátor Václav Šmerák.