/FOTO, VIDEO/ V Benešově, ale také ve Vlašimi pořádá už sedmým rokem zapsaná společnost Msports letní příměstské tábory se sportovním zaměřením.

Budoucí šampioni se možná rodí i na vlašimské Vorlině | Video: Zdeněk Kellner

„Pro děti od čtyř do deseti let připravujeme tábor pohybové všestrannosti, kde jsou základem hry pohybové, v přírodě a také atletika s gymnastikou,“ připomněl Michal Kolanda, jeden z organizátorů a jeho kolega Michal Holánek doplnil, že děti od šesti do dvanácti let si zase prázdniny užívají při dalších sportovních aktivitách. Ty jsou zaměřené na plavání a bruslení na ledě, cyklistiku a inline jízdu, atletiku nebo sportovní všestrannost. „Děti si při tom vyzkoušejí florbal, basketbal, fotbal, bojové sporty či různé netradiční hry,“ vyjmenoval.

Příměstský tábor společnosti Msports ve Vlašimi:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Nedílnou součástí táborů je také mimosportovní program a závěrečný výlet. O děti se stará početný a kvalifikovaný trenérský tým včetně zdravotníka a u mladších dětí je součástí týmu také vychovatelka. Sportovní vyžití dětí organizuje Msports také mimo prázdniny v programu zvaném Šampion, určeném pro děti od 2 let do 12 let. Součástí programu jsou i kurzy plavání, bruslení a míčových sportů. Tým pořádá také seriál dětských závodů v plavání, bruslení, cyklistice, bězích, míčových hrách nebo víceboj.