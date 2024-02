I mnohem větší školy z celého okresu Benešov za sebou při přijímačkách na střední školy v úspěšnosti nechali deváťáci ze Základní školy Bystřice . Potvrdil to výsledek zkoumání společnosti Cermat v posledních pěti letech. Mezi školami, které ke zkouškám poslali nejméně dvacet žáků, se v testech z mateřského jazyka umístili bystřičtí žáci na nejvyšším stupínku s úspěšností 64,26 procenta. V matematice jim patří třetí příčka, když dokázali správně vyřešit 50,75 procenta příkladů. Podobný double se povedl na Benešovsku už jen žákům ze ZŠ Divišov , kteří obsadili třetí a páté místo.

Benešovsko: Ve kterých základních školách žáci nejlépe zvládají přijímačky

Deník se v úspěšné bystřické škole byl podívat na to, jak to tam dělají. Deváťáky učí například angličtinu Zuzana Šlampová. Jedna část třídy tvořená devíti žáky s ní měla právě jazyk anglický, druhá polovina v jiné učebně češtinu. „Dnes se budeme připravovat na testy, které vás čekají,“ prozradila hned po zvonění náplň této konkrétní pětačtyřicetiminutovky. Pro procvičování správné výslovnosti a tvaru slov se žáci navzájem dotazovali na různé záležitosti. Zuzana Šlampová přitom bedlivě poslouchala jejich diskusi a v případě správné tvorby vět chválila.

V klidu, beze stresu

Když se něco nepovedlo, pomohla s opravou. I když vyučující korzovala mezi lavicemi a autor tohoto textu seděl v poslední lavici, souhlasila zkušená kantorka s jeho názorem, že akustika ve třídě nepatří k nejlepším. Slova zejména hlubších klučičích hlasů se tříštila v prostoru a bylo možné je postřehnout jen s nejvyšší pozorností. „Možná by pomohly závěsy, nevím, jestli by je sem bylo možné pověsit,“ prozradila Zuzana Šlampová. S výukou cizího jazyka jí výborně pomáhala interaktivní tabule. Přímo na ní žáci doplňovali do prázdných okének slova ve správném tvaru.

Děti si ale také zkusili test nanečisto. V klidu, bez nějakého stresu. „Tento dnešní test bude těžší, než ten, který vás čeká v pondělí,“ chlácholila vyučující. Žáci si svou práci pak také sami ohodnotili. „A buďte na sebe přísní,“ vyzývala vyučující. „Když mi nebudete chtít říci výsledek, nemusíte,“ dala na výběr, ale všichni se pochlapili. Čtyři deváťáci by dostali dokonce jedničku. Následně si žáci vyslechli z interaktivního programu čtený text, který se na tabuli objevil také v psané podobě. Dva kluky ale příliš nezaujal, což projevili hlasitým hovorem.

„Pánové, nechte toho! Nerušte druhé, buďte trochu tolerantní,“ napomenula učitelka dvojici žáků v zadní lavici. Ze zápisu textu pak žáci přímo na tabuli podtrhávali slovesa a přídavná jména. „A to je vše, co můžete v testu očekávat. Kdo bude chtít, muže si doma ještě udělat dobrovolně domácí úkol s příklady, které v testu budou,“ dořekla Zuzana Šlampová současně se zvoněním na přestávku.