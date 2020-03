„Nechali jsme je otevřené pro mimoškolní strávníky. Ti se tam s žáky nesetkávají a přicházejí postupně, takže jich tam najednou sto není,“ potvrdil starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

V úterý 10. března, dvě hodiny po vyhlášení opatření, měly ale školy jen základní informaci – zákaz výuky, tedy návštěvy škol žáky. „Nemám žádnou další zprávu o tom, co bude s kantory,“ přiznal ředitel Obchodní akademie Vlašim Jiří Tůma. Jak si stát opatření představuje, nemohl lídr školy v uvedenou dobu zjistit ani na stránkách ministerstva školství mládeže a tělovýchovy či ministerstva zdravotnictví. Oba kvůli extrémnímu zájmu veřejnosti zkolabovaly. „Předpokládám ale, že se dnes ještě k nějaké informaci dostaneme,“ dodal Jiří Tůma.

Online reportáž

I studenty z Vlašimi čekají přijímačky a především maturity. A tak není jasné ani to, jak se situace v přípravě na ně vyvine. Pokud by školy zůstaly zavřené delší dobu, přípravu to rozhodně ovlivní, i když k učení mají studenti dostatek jiných prostředků, než jen osobní kontakt s pedagogem.

To potvrdil také ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek. „Kantoři mohou pracovat z domova. Je zbytečné, aby seděli v prázdné škole,“ řekl řídící učitel.

Nepřítomnost žáků ve škole ale neznamená, že budou mít volno. Nejen letošní maturanti budou dostávat úlohy prostřednictvím internetu nebo jinými komunikačními kanály domluvenými s jejich kantory. „Myslím si ale, že opatření mělo přijít dříve. Děti určitě nezůstanou zavřené doma a budou se dál scházet,“ míní Roman Hronek.

A právě vzájemné osobní kontakty v době opatření mohou být podle Ivany Dobešové, ředitelky Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy Benešov, nebezpečné.

„Jestli se lidé někde mohou nakazit, pak při cestě do práce a do školy,“ je přesvědčena s tím, že opatření vlády je proto namístě. „Musíme ale do žáků dostat osobní zodpovědnost, aby se i v této mimořádné situaci chovali zodpovědně a v době, kdy nechodí do školy omezili vzájemné návštěvy,“ řekla ředitelka.

Připomněla ještě, že je nutné, aby měli ředitelé více informací. „Třeba o tom, co s podřízenými. Jestli mají docházet do školy nebo pracovat z domova,“ potvrdila názor Romana Hronka. Připustila ale také, opatření nejsou žádné prázdniny, jen jiná forma výuky. A právě proto se na zkoušky děti mohou připravit i doma. „Musíme se při tom více soustředit na čtvrté ročníky,“ dodala Ivana Dobešová.