Při rehabilitaci v Kladrubech pomůže už brzy virtuální terapeut

Benešov – Jak to vidí rodiny s dětmi v Benešově? Co jim ve městě chybí? Jak by chtěli využít to či ono? Na tyhle jednoduché otázky nejsou jednoznačné odpovědi. Ty sháněli a pak v útlé brožurce také vydali, pracovníci benešovského Mateřského centra Hvězdička, jako součást letošního projektu Den architektury.