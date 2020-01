To, zda Benešov vznikl v 11., nebo až ve 13. století, už ve městě řeší málokdo. Rozřešení budou muset dát badatelé, protože politici se více zabývají přítomností. A tou bude letos připomínka 800 let od první písemné zmínky. Přesto i pro ně je správnost výkladu historie města velmi důležitá. „Proto jsem rád, že v organizačním týmu má zastoupení i Státní okresní archiv Benešov a Muzeum Podblanicka,“ potvrdil místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Kulturní dům Karlov je místem, kde oslavy 800 let Benešova začnou. V pátek 10. ledna se tam koná reprezentační ples města. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

I proto také přípravy začaly s předstihem. Už loni na jaře jednal přípravný tým o tom, co by bylo vhodné do tak významného výročí zahrnout. A i když vyvrcholení přijde až v září, samotné oslavy odstartují už v pátek 10. ledna bálem v KD Karlov. „Program oslav během celého roku bude obsahovat i koncerty, přednášky, autorské čtení a vyvrcholením na konci roku bude videomaping,“ potvrdil místostarosta.