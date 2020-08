Doba roušková se pomalu vrací také do Benešova. Zatím však vedení úřadu obyvatele o používání ochranných prostředků pouze žádá. „Z důvodu ochrany zdraví klientů a zaměstnanců a s cílem co nejvíce snížit riziko šíření nákazy koronavirem žádáme veřejnost, aby při vstupu a pohybu po budovách a kancelářích Městského úřadu Benešov používala ochranné prostředky dýchacích cest,“ připomněla tajemnice úřadu Magda Zacharieva.

Lidé by si pro cestu a jednání na úřadě, který má v centru dva objekty na Masarykově náměstí a další na Malém náměstí, měli při vstupu do budovy nasadit respirátor, roušku nebo alespoň šátek či šál. Aby radnice klientům co nejvíc usnadnila, instalovala u vchodů u všech svých objektů také prostředky pro dezinfekci rukou.