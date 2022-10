Hustý provoz a kolony. Na silnici u Benešova by řidiči měli počítat se zdržením

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kdy se zrychlí projíždění aut kolem Benešova? Bezpochyby teprve se zprovozněním dálnice D3. Než se tak stane, je nejdůležitější tranzitní komunikací silnice I/3. Tu její správce, Ředitelství silnic a dálnic ČR, na řadě míst upravil do uspořádání jízdních pruhů 2+1. To by mělo průjezd zrychlit, ale právě to se kolem Benešova den co den neděje a je tomu právě naopak.

Komplikace na silnici I/3 u Benešova způsobuje každý den hustý provoz. | Video: Deník/Zdeněk Kellner