První oficiální Zemanova prezidentská návštěva Miloše Zemana se odehrála v pondělí 18. dubna 2016. Ten den hlava státu zamířila do Vlašimi. Do zbrojovky Sellier & Bellot a následně na nádvoří zámku na setkání s občany města.

„Ne zcela obdivuji výši vaši průměrnou mzdu, která je podle údajů dodaných panem generálním ředitelem 25 tisíc korun," řekl prezident a vyvolal poněkud hořký smích zaměstnanců. „Až sem příště přijedu, tak doufám, že pan ředitel dá na moje moudrá slova, protože bez zvyšování životní úrovně, je jakýkoliv růst firmy jen krátkodobý," dodal.

V půl páté na prezidenta čekalo zaplněné zámecké nádvoří. Od starosty města Luďka Jeništy obdržel přilbici blanických rytířů a meč. Na dotaz ženy, zda si myslí, že jeho největším nepřítelem je lidská hloupost, Zeman odpověděl: „Mým největším nepřítelem je má vlastní hloupost. Hloupost těch druhých je až na druhém místě."

Pokřtil klokany

Podruhé prezident Zeman směřoval na Benešovsko zanedlouho, ve čtvrtek 28. dubna 2016 přijel do resortu Čapí hnízdo. Tam hovořil mimo jiného i o dotační kauze. Přitom se zastal hostitele, tehdy ministra financí Andreje Babiše, který ho tam pozval krátce před tím při návštěvě Hradu, kde hlavě státu přednášel svou verzi kauzy. Zeman pak uvedl, že kauzu vnímá jako mediální záležitost a kampaň proti Andreji Babišovi.

Zemanovo prohlášení bylo v Čapím hnízdě zabalené do kulisy návštěvy tří stovek dětí z Klokánků a doplněné o předání šeku na milion korun z rukou Babiše ve prospěch Fondu ohrožených dětí, zřizovatele Klokánků.

Děti pak pokřtily dvě klokaní samice jmény Kayla a Naila, ale Miloš Zeman se držel svého osvědčeného jména – Bimbo. „Všechna zvířata, která jsem kdy křtil, se jmenují Bimbo. Tohle jméno není v kalendáři, proto se nikdo nemůže cítit dotčený," vysvětlil a zmínil ještě, že se s někdejším ministrem kultury Pavlem Dostálem, navzájem oslovovali právě tímto jménem.

Poslední oficiální pracovní návštěvu měl Zeman na Benešovsku rok na to. Ve čtvrtek 6. dubna 2017 ho v průjezdu benešovské radnice pozdravil František Ferdinand d’Este se svou sestrou Markétou Žofií. Na Masarykově náměstí pak prezident odpovídal na dotazy měšťanů. Jeden směřoval k tehdy aktuální kauze milosti pro Jiřího Kajínka, kterou krátce před tím prezident avizoval při návštěvě Čáslavi.

„Neřekl jsem, že ho propustím, ale zvážím udělení milosti, protože nejsem zcela přesvědčený, o jeho vině. Navíc sedí už dvacet let a to je velmi dlouhá doba,“ uvedl.

„Dopustil jsem se mnoha chyb…"

Benešovský profesor Erich Renner se na něj obrátil jako na velmi úspěšného, inteligentního muže, který má ale hodně chyb a vad. „Jste arogantní, pomstychtivý, měníte účelově názory a obklopil jste se na Hradě nedobrými lidmi. Uvědomujete si nedostatky svého charakteru a snažíte se je omezit?“ zeptal se emeritní profesor.

Miloš Zeman tehdy své chyby připustil. „Dopustil jsem se mnoha, jako každý člověk. „Stydím se ale za tu, kterou jsem udělal někdy před dvaceti lety. Tehdy jsem řekl, že po vítězství ČSSD ve volbách budeme členské legitimace vázat do kůže ODS. Byl to hloupý vtip, za který jsem se už mockrát omluvil. Ano, jsem arogantní, a jsem za to hrdý. Jen úplná hnilička, která se plazí po zemi může být nearogantní. Jste-li v politice, což je velmi kruté řemeslo, musíte být arogantní. Můj velký vzor, Winston Churchill, byl nejarogantnějším politik na světě,“ vysvětlil.

Od vedení města obdržel prezident uhlem kreslený obraz z dílny místostarostky Benešova Táni Brukové a od starosty Petra Hostka pak díži benešovských povidel a třímetrovou pomlázku. Tu slíbil zasadit v Lánech, vedle rok před tím zasazené pomlázky od jeho ženy.