Na vyšetření zdarma lze přijít i bez předchozí návštěvy praktického lékaře, který vypíše žádanku.

„O vyšetření by zcela vážně měli uvažovat především ti, kteří pociťují potíže jako kašel nebo dušnost. Zbystřit by měli pacienti starší padesáti let, kteří kouří a potýkají se s některým ze zmiňovaných příznaků. Naopak lidé s akutními příznaky jako náhlý kašel nebo horečka by rozhodně do ordinace chodit neměli. Tyto příznaky k projevům IPF nepatří,“ uvedla lékařka Ivana Čierna Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti s tím, že loni si ve Středočeském kraji přišlo své plíce nechat vyšetřit 41 pacientů.

Do této preventivní akce ale stejně, jako do čehokoliv jiného zasahují události kolem nového čínského koronaviru. Právě proto a s ohledem na epidemiologickou situaci doporučují organizátoři akce zavolat a objednat se v ambulanci předem a také si zjistit, zda se vzhledem ke koronavirové pandemii provoz ordinace ze dne na den nezměnil.

Idiopatická plicní fibróza je onemocnění, jehož důsledkem tuhnou plíce. A pokud nezačne léčba včas, pacient zpravidla do pěti let umírá.

