Matku dvou dospělých dětí a dvou vnuků živí podnikání, rozvoz obědů. Jezdí pro ně na Kolínsko a pak je rozváží do domovů důchodů, domů s pečovatelskou službou i lidem, kteří jsou schopni zaopatřit si, přes vyšší věk, vlastní domácnost. „Malý Kuba plakal, že nesmí do školy,“ potvrdila paní Jitka jeden z prvních silných dojmů, které na ni dolehly s osmiletým vnukem.

Ale nepříliš povzbudivé zprávy k ní přišly také z Ruska. Právě tam se jako programátor pro německou firmu živí sedm let syn Michal. Kvůli daňovému přiznání se chystal domů. Nakonec ale cestu vzdal.

„Obával se, aby ho pak do Ruska znovu pustili. Kdyby ano, jeho zaměstnavatel všem, kdo se tam vracejí, nařídil čtrnáctidenní karanténu. Nikdo ale přesně neví, co se bude dít dál, obzvlášť, když se počet nakažených v Čechách zvyšuje,“ poznamenala Michalova matka s tím, že daňové přiznání syn vyřeší na dálku přes ní.

Online reportáž

Jitka Šulcová ale žije v nejistotě i ohledně svého vlastního zaměstnání. Zákazy, které vyhlásila vláda nyní řeší firma, od níž obědy odebírá. Ta zatím funguje bez omezení.

„Jídlo, které vozím je vakuově balené ve vaničkách, takže to by mělo být dál v pořádku. S těmi, kterým denně tři sta obědů dodávám, se vlastně ani nesetkám. V domovech vaničky odevzdávám do místností a odtud si je tamní pracovníci přeberou a roznesou. Také u rodinných domů se seniory do osobního styku vůbec nepřijdu. Jídlo jim nechám venku na okně, na lavičce nebo stole,“ řekla a potvrdila, že si ruce stále myje a dezinfikuje vlhčenými ubrousky. Se seniory přes shora uvedené, také mluví. Ale ne na menší vzdálenost než dva metry. „Jsou vyděšení a bojí se, že přestaneme jezdit,“ popsala.

Pokud by k této situaci došlo, pak proto, že by soukromé vývařovny z nějakého důvodu přestaly pokrmy vyrábět. Pak by nejen Jitka Šulcová, ale také dodavatelé zůstali bez práce.

„My už nemáme další kapacitu, abychom rozváželi obědy místo komerčních dodavatelů,“ přiznala ředitelka Pečovatelské služby okresu (PSB) Benešov Alena Králíčková a upozornila současně, že v případě, kdyby se přestalo vařit ve vývařovnách a restauracích, odkud obědy PSB také odebírá, ani by nakonec nebylo co vozit.

Jitka Šulcová v současné době svým způsobem supluje pečovatelskou službu i jinak. Lidem, jimž přiváží obědy, doveze například i trvanlivé potraviny nebo léky. Nemusí, není to její pracovní povinnost. „Těch lidí je mi ale líto,“ přiznala. „Znám plno těch, kteří nemají nikoho, kdo by jim takto pomohl,“ vysvětlila Jitka Šulcová.

Současně přiznala, že se také sama bojí, aby si nákazu nepřinesla domů. „Roušky jsem si objednala, měla bych je mít v pátek 13. března. Věřím, že přijdou. Kromě toho, že si pořád myji ruce a dezinfikuji si je, v pátek začnu používat i jednorázové rukavice. Přece jen není jasné, a to i když se s klienty nesetkávám v bezprostřední blízkosti, co člověku hrozí. Proto se chci také dostatečně chránit sama,“ dodala podnikatelka Jitka Šulcová, která popsala také jednu pozitivní skutečnost. „Na silnicích je méně aut i kamionů a jezdí se opravdu docela dobře,“ dodala.