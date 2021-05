„Druhý stupeň začíná s testováním po půl osmé, žáci z prvního stupně nastupují po nich do vydezinfikovaných testovacích tříd v osm hodin,“ popsala situaci kolem koronaviru ředitelka školy Barbora Hanáková. Na dokončení testů a odchod na vyučování do běžné třídy čekala v respirátoru malá skupina žáků, kteří prodělali onemocnění a spadají do ochranné lhůty 90 dnů. Během nich není třeba testování.

V případě, že by někdo ze školáků měl pozitivní výsledek testu, volala by škola rodičům. Dítě by zůstalo doma v karanténě a podstoupilo by přesnější testy. Podle manuálu ministerstva školství by ale ostatní děti chodily do školy dál a podstupovaly by stále jen antigenní testování.

„Líbilo by se mi, kdybychom měli jen jednou týdně PCR testování. Ale neumím si představit logistiku, která je s tím spojená, kam se vzorky povezou a kdo je tam dopraví. Kdyby se děti testovaly v pondělí, celý den by pak nemohly kvůli čekání na výsledek do školy,“ připomněla ředitelka nedomyšlené návrhy ministerských úředníků.





A tak jedinou jistotou v tomto případě je, že si školy mohou koupit své vlastní PCR testy a ministerstvo je pak proplatí. To sady antigenních testů získaly školy zdarma. Například týnecká škola, kam dochází 650 dětí, získala další tisícovku testů od sponzora.