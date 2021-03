Přejezd u zastávky Pecerady vyřadí oprava vozovky. Autobusy se otočí na návsi

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Železniční přejezd u zastávky Pecerady bude od brzkého rána 23. do rána 24. března uzavřen. Řidiči pro jízdu z Bukovan budou muset jet do Pecerad přes Týnec a Brodce nad Sázavou. Autobusy se budou otáčet na peceradské návsi, proto tam už nyní řidiče přenosné dopravní značky upozorňují na to, že v tam v úterý 23. března bude na straně bývalého obchodu platit zákaz zastavení.

Přejezd u zastávky Pecerady zastaví 23. března oprava vozovky | Video: Zdeněk Kellner

Důvodem uzavření železničního přejezdu je vyrovnání výšky vozovky s přejezdem na straně u pily. Když do „prohlubně" zajela kola autobusu, jeho prodloužená zadní část škrtala o vozovku.