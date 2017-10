Předškoláci z Divišova oslavili Den stromů

Divišov - Den stromů slaví příznivci v České republice 20. října. Proto ani předškoláci z Divišova nelenili a k tomuto slavnostnímu dnu se připojili.

"Tento podzimní termín je ideální, protože stromy jsou v tomto období nejkrásnější a hrají všemi barvami. Proč tedy společně ve školce neoslavit stromy, když nám toho tolik předávají. Borovice je třeba symbolem zdraví, síly a dlouhověkosti, bříza zase zahání chmury a vytváří dobrou náladu," podotkla učitelka z Mateřské školy Divišov, Hana Pavelková.



Divišovská školka se každoročně v tomto období přidává k oslavě Dne stromů. Děti si ve školce o stromech vypráví. Naučí se poznávat některé listnaté a jehličnaté stromy, i jejich plody. Při cvičení a různých hrách se dozví, jak roste strom a kolik času potřebuje k růstu. Společnými silami vždy také každá třída namaluje, nakreslí či vyrobí strom, který poté zdobí prostory divišovské školky.





"Ale jaká by to byla oslava, kdybychom si o stromech jen vyprávěli a nevyrazili za nimi společně do lesa? Ve čtvrtek 19. října jsem nasadili batůžky, pohodlné boty a hurá do lesa načerpat od stromů sílu a hlavně jim popřát," řekla Hana Pavelková. Během vycházky si děti užily spousty zábavy. Hrály si s barevným listím, běhaly mezi stromy, hledaly svůj strom a vyrobily si i frotáž kůry.



"Zkusili jsme také, zda se dá vydržet žít bez stromů, když právě listy stromů nám vytvářejí kyslík. A věřte nám, že jsme dlouho zadržet dech nedokázali. V lese jsme společně prožili krásné chvilky a do školky jsme odcházeli s pocitem štěstí a plni síly," dokončila Hana Pavelková.



Divišovská školka pomáhá stromům celoročně, a to tříděním starého papíru. Díky tomu se předškolákům podařilo vytřídit 446 kilogramů starého papíru, a tak společně zachránili 7,5 vzrostlých stromů. Proč? Protože starý tříděný papír lze recyklovat až sedmkrát!