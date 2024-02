Pořadatelé sice počítali s vysokou návštěvností výstavy Zatopené Osudy, ale tak masivní zájem je skutečně zaskočil. Akce začala přednáškou o obci Borovsko, jež musela ustoupit vodní nádrži Švihov.

Výstava o zatopené obci Borovsko. | Video: Richard Karban

Již zaplněné parkoviště v sobotu 24. února dávalo tušit, že se v návštěvnickém středisku Vodní dům v Hulicích koná něco výjimečného. Tím byla přednáška borovského rodáka Jiřího Vilímovského a jeho syna Martina o tom, jak vypadala obec Borovsko před tím, než musela ustoupit potřebám společnosti na dodávky pitné vody. Zcela zaplněná přednášková místnost si vynutila hned ten den další dvě reprízy.

Přednáška se dotkla i populárního tématu Borovského mostu a uvedla na pravou míru legendy, které se o něm tradují. Mnozí se domnívají, že se jedná o nedokončený most, nebo že jeho stavbu nařídil Adolf Hitler, a proto se mu nesprávně přezdívá Hitlerův most. Pravdou je, že most byl dokončen a zkolaudován, a jelikož jeho stavba započala již v červenci 1939, jednalo se o ryze československý projekt.

Výstava fotografií na téma Borovsko potrvá v Hulicích do konce května a všem zájemcům tak dává možnost se s historií této zaniklé obce blíže seznámit.