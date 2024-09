/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na obhlídku řeky do místní části Městečko vyrazila v pondělí 16. září ráno jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nespeky.

Mezi dobráky byl také starosta obce Michal Tyrner. „Řeka má stále pod třetím povodňovým stupněm, což je pro Nespeky dobré znamení,“ konstatoval v době, kdy graf Povodí Vltavy na vodoteči v Nespekách ukazoval 379 cm.

Ovšem při pohledu na web Povodí v 10 hodin graf dokládal, že 3. stupeň povodňové aktivity (SPA) začal v Nespekách platit už hodinu po nedělní půlnoci a v 8 hodin ráno byla hladina na 386 cm.

Jenže už v 10.10 se graf Povodí znovu změnil s tím, že 3. SPA (380 cm) začal aý v pondělí v 8 hodin ráno a aktuálně po čtvrt na jedenáct měla hladina 382 cm.

„Zatím poslední predikce říká, že by Sázava měla vylézt lehce ke čtyřem metrům, což znamená potenciální ohrožení nemovitostí. Během pátku a soboty jsme proto napytlovali přes 450 pytlů s pískem. Dovezli jsme je k pětadvaceti nejohroženějším nemovitostem. Obávali jsme se, že se naplní předešlá predikce na šest metrů a to by pak bylo velmi špatné,“ zhodnotil starosta.

Sázava Týnec Náklí, pondělí 16. 9. 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Během soboty nespečtí dobráci měli šest výjezdů k padlým stromům, jeden z nich zatarasil silnici II/603 z Nespeky na Prahu.

Jak v pondělí ráno Michal Tyrner potvrdil, zatím nemuselo dojít k žádné evakuaci obyvatel.

Sázava Poříčí, pondělí 16. 9. 2024. | Video: Zdeněk Kellner

„Když je voda pod čtyři metry, tak není potřeba,“ řekl a připomněl ještě, že loni v prosinci byla situace kolem řeky v Nespekách horší. „Hladina byla na 418 cm a nikdo nevěděl, kam až vystoupá. Navíc tehdy nebylo takových výstrah jako tentokrát. Ale jinak jsme rádi, že se předpovědní modely nenaplnily, protože to bylo opravdu špatné. Bohužel na řece Sázavě záplavy s hladinou kolem čtyř metrů budou hrozit asi hodně často a bude to asi každoroční situace,“ míní Michal Tyrner, starosta obce Nespeky.

V klidu byli také lidé z nového Vrabčího Brodu, místní části Poříčí nad Sázavou. „Tady ten schod je přesně 380 centimetrů. Je to měřené laserem,“ ukazoval místní obyvatel na žulový schod pod nímž byla hladina zhruba deset centimetrů. A k prvním obydlím to bylo výškově možní více než půl metru.

Na dalších tocích, je situace stabilní. Blanice v Radonicích hlásí I. SPA a Chotýšanka ve Slověnicích pomalu z O. SPA klesá.