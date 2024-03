/FOTO, VIDEO/ I když inženýrské sítě, konkrétně vodovod a kanalizace, pod dlouho plánovanou novou benešovskou třídou vedoucí přes někdejší Pražská kasárna jsou už tři roky v zemi na svém místě, budování samotné ulice nejspíš ani letos nezačne.

Benešov odkládá stavbu nové ulice v centru města. Čeká na developery | Video: Zdeněk Kellner

„V uvedeném prostoru mají své nemovitosti budovat celkem čtyři developeři, s nimiž máme jako město uzavřené plánovací smlouvy. Teď v podstatě čekáme na ně, až začnou,“ uvedl místostarosta Benešova Roman Tichovský. Podle něj mají developerské firmy na své objekty podél nové komunikace spojující ulice Karla Nového s Dukelskou vydané i stavební povolení. Přesto zatím s budováním nezačaly. „Také proto jsme s nimi uzavírali dodatky k plánovacím smlouvám. Kvůli tomu se ale zahájení stavby nové ulice posouvá o rok,“ vysvětlil Roman Tichovský.

Čekání na developery

Ulici, kterou hodlá radnice v místě bývalých Pražských kasáren vybudovat, ale nelze podle místostarosty začít stavět dříve, než developeři vykopou základové jámy. „Jsme vlastně závislí na tom, až developeři vybudují suterény svých objektů,“ doplnil místostarosta s tím, že v případě, že by Benešov silnici v nové ulici, která zatím nedostala ani jméno vytvořil už nyní, hrozilo by, že by ji těžké stavební stroje při hloubení gruntů poškodily a znehodnotily tím investici města.