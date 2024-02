Benešovská nemocnice Rudolfa a Stefanie získala špičkovou magnetickou rezonanci

Ve hře byla svého času také varianta, že MS následně předá objekt Ministerstvu vnitra. To o objektu uvažovalo jako o jednom z azylových center pro uprchlíky z Asie a Afriky. To ovšem vyvolalo mezi lidmi v Benešově poprask a mohutné protesty. Osud nevyužívaného domu poté nabral jiný směr, nic nebyly platné žádosti Benešova, který po budově prahl jako po svém historickém majetku.

Masopust v Pyšelích letos navštívil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou

Objekt Benešov nezískal a ten tedy stále patří Ministerstvu spravedlnosti. To chce z někdejších ubikací vojáků vytvořit zázemí pro fungování justičních orgánů. „V objektu mají sídlit okresní soud, okresní státní zastupitelství a také probační a mediační služba,“ potvrdil na dotaz Deníku okresní státní zástupce Stanislav Novák. Plánovaná rekonstrukce by měla trvat do února příštího roku.