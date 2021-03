„S paní doktorkou Kundrátovou jsme se domluvili na spolupráci a pro potřeby očkování našich seniorů poskytneme prostory v naší nové hasičské zbrojnici. Tam je pro takové účely místa dost,“ uvedla netvořická starostka Monika Šlehobrová ve středu 3. března.

Potvrdila však také, že lékařka dosud nemá požadovaných sto dávek, které by mohla aplikovat těm, jimž jsou určeny - obyvatelům nad 70 let. To by se pak mělo povést během dvou, tří dnů. Ježe ani po více než týdnu se situace nezměnila. V pátek 12. března si to Deník ověřil telefonátem přímo v ordinaci netvořické lékařky. „Vakcíny zatím nepřišly. Lidé sem volají, ptají se, kdy už budou moci přijít na očkování,“ uvedla sestra z ordinace.

O očkovací látku v Netvořicích, stejně jako jinde na Benešovsku lékaři i pacienti opravdu stojí. Monika Šlehobrová kvůli jejímu získání dokonce psala hejtmance Středočeského kraje a krajským koordinátorům očkování.

„Naši senioři jsou na očkování připraveni. Navíc jsou šťastní, že nemusí do benešovské nemocnice,“ tvrdí starostka a připomíná ještě, že očkování u praktiků přinese také odlehčení náporu na očkovací centrum v nemocnici. „To, že se s očkováním u nás dosud nezačalo je nám líto. Uvidíme, kdy vakcíny dostaneme a modlíme se, aby to bylo co nejdřív,“ dodala Monika Šlehobrová.

Obdobnou zkušenost jako netvořická lékařka má i její týnecká kolegyně Alice Čečilová. „Žádné vakcíny ještě nemáme,“ konstatovala. „Požadavek pro zhruba sto dvacet lidí jsem do centrálního registru poslala, ale zatím nic,“ dodala.

Připomněla však, že její kamarádka, lékařka s ordinací ve čtvrtém pražském obvodu, už od středy také očkuje. „Oni v Praze jsou vždycky tak o týden, deset dnů napřed. Ochranné pomůcky nám také přišly až dva týdny po nich. Celé je to problém politického vedení regionu. To bohužel rozhoduje, kam vakcíny a kolik půjdou,“ dodala Alice Čečilová.

Podle praktického lékaře pro děti a mládež Josefa Zemánka se v jeho týnecké nebo mnichovické ordinaci také neočkuje.

„Pro děti do osmnácti let vakcína neexistuje, ale jejich rodiče také neočkuji. Mohl bych, mám mrazáček na -90 stupňů Celsia a byl bych schopen skladovat i vakcínu od firma Pfizer. Ale nikoho to nezajímalo, i když jsem tuhle informaci předal. Proto se dál očkuje jen v očkovacích centrech. V tom benešovském s tím pomáhám i já,“ sdělil lékař, ale upozornil, že benešovská nemocnice je na pokraji sil a ty jí nepřidává ani provozování očkovacího centra.

„Je to totální chaos v rámci celé organizace očkování a navíc to stojí moc peněz. A to nemá budoucnost. Vakcíny se musí dostat praktikům, jenže nikdo jiný, než očkovací centra, je nedostávají,“ dodal Josef Zemánek s tím, že nedostatek očkovací látky v Česku by se měl změnit do začátku velkých prázdnin, kdy by prý mělo do země dorazit na čtyři miliony dávek.