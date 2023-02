Práce na železničním mostu v Sázavě stojí. Pokračovat mají nejdříve v roce 2024

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Každý řidič, který opakovaně přijíždí od dálnice D1 po silnici II/110 do Sázavy, dobře ví, že hned na začátku města si musí dát dobrý pozor. Právě tady, v podjezdu železnice z Čerčan do Ledečka, v ulici Na Důlích, na každého motoristu čeká složitá dopravní situace. To se mělo změnit díky přestavbě mostu, která se však zdržela.

Rozšiřování mostu začalo v roce 2021, pokračovat však bude až v roce 2024 | Video: Zdeněk Kellner