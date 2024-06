Zdeněk Kellner dnes 15:59

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Žižkova, Antuškova, Vančurova, Jana Nohy nebo sportoviště na Sladovce. To jsou ulice a místa v Benešově, kde radnice naplánovala opravy, rekonstrukce, přestavby nebo nové investice v období do konce letošního roku. Práce s sebou nakonec přinesou pokrok, dříve však jejich uživatelé, tedy chodci či motoristé, budou muset skousnout omezení vyplývající z uzavírek chodníků a silnic a to částečných nebo i úplných.