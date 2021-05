„Každý registrovaný občan, a to již registrovaný i nově se registrující, obdrží novou SMS zprávu v okamžiku, kdy pro něj bude na preferovaném – vybraném očkovacím místě volný termín a vakcína k dispozici. Zvací SMS je jednorázová a není zasílána opakovaně a obsahuje PIN2,“ stojí v instrukcích zveřejněných na stránkách Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, která provozuje očkovací centrum.

V případě, že žadatel potřebuje změnu očkovacího místa, musí se zaregistrovat znovu.

Situaci nezjednodušuje ani to, že se do celého procesu negativně promítá snížení dodávek vakcíny Comirnaty v celém Česku. „To se nějaký čas promítne i do snížení dávek přidělovaných našemu očkovacímu centru,“ informují benešovští zdravotníci a upozorňují, že kvůli tomu dochází ke zrušení velké části rezervací již zaregistrovaných seniorů.

Dalším důvodem škrtání objednaných je potřeba přeočkovávání zdravotníků druhou dávkou vakcíny a očkování personálu sociálních zařízení. Nejúčinnější ochrana před covidem 19 je totiž oočkování druhou dávkou po 21 dnech od toho úvodního.

Zvací krátké textové zprávy na mobily zapsaných uchazečů o očkování budou odesílány podle dostupnosti termínu a vakcíny a teprve pak podle věku. „Podle těchto kritérií budou zvací SMS rozesílány průběžně v následujících týdnech,“ ujistil očkovací tým při benešovské nemocnici.