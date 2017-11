Povolení ke kácení stromů není vždy potřeba

Benešovsko – Je období vegetačního klidu a mnozí se chystají na kácení stromů. Amatérští dřevorubci, kteří mají vyhlédnutý strom mimo les, by ale neměli umět pouze vzít do ruky pilu. Měli by znát i pravidla. Tato znalost jim může pomoci vyhnout případným nepříjemnostem na úřadech.

dnes 09:41 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Žadatelem o povolení ke kácení dřevin mimo les může být vlastník pozemku, na které stromy rostou, nebo i uživatel pozemku. Ten to ale může učinit jen se souhlasem vlastníka. Ne vždy je ale povolení nutné. „Povolení ke kácení není potřeba u dřeviny o obvodu kmene do 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů nad zemí, pokud nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí,“ vysvětlil Ferdinand Beran z Odboru životního prostředí Městský úřad Benešov.



Významné krajinné prvky jsou vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Stromořadí je podle vyhlášky souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. To platí i v případě, že v řadě stromů některý chybí. Stromořadími ale nejsou stromy rostoucí v řadách v ovocných sadech a plantážích dřevin. ČTĚTE TAKÉ: Už se ví, kdy centrum Benešova zaberou stroje ČTĚTE TAKÉ: Lampióny a světla rozzáří obce

Autor: Iveta Kellnerová